P&G çekiliş kampanyasının sonuçları belli oldu.
Sony Playstation 5 Asil Talihli
Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter Asil Talihliler
Dyson airwrap complate Saç Şekillendirici Asil Talihliler
P&G çekiliş kampanyasının sonuçları belli oldu.
Sony Playstation 5 Asil Talihli
Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter Asil Talihliler
Dyson airwrap complate Saç Şekillendirici Asil Talihliler
Braun Satin Hair 7 Iontec Ec1 Saç Bukle Maşası Asil Talihliler
Sony Playstation 5 Yedek Talihli
Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter Yedek Talihliler
Braun Satin Hair 7 Iontec Ec1 Saç Bukle Maşası Yedek Talihliler