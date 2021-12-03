Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    P&G çekiliş sonuçları belli oldu! Sony Playstation 5Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter, Dyson airwrap complate...

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MPİ) 27.10.2021 tarihli izniyle yapılan P&G çekiliş kampanyasının sonuçları açıklandı. İşte Sony Playstation 5, Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter, Dyson airwrap complate Saç Şekillendirici, Braun Satin Hair 7 Iontec Ec1 Saç Bukle Maşası kazanan asil ve yedek talihliler...

        İnce’den bomba ’Gül’ iddiası!
        Haberler Yaşam P&G çekiliş sonuçları belli oldu! Sony Playstation 5, Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter, Dyson airwrap complate...
            SON DAKİKA