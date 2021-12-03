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    Bursa’dan Antalya’ya dehşet yolculuğu: "Öldürme ne olur"

    Mehmet Ayata, eski eşi Hayriye Alkutay’ı silahla katletti. 2 kayınbiraderini de yaraladı. Kadının “Oğlum anne sütü ile besleniyor. Çocuklar için bağışla. Öldürme ne olur” diye yalvardığı öğrenildi.

    Öldürme ne olur!

    Bursa'da yaşayan güvenlik görevlisi Mehmet Ayata (35), bir yıl önce boşandığı Antalya Döşemealtı'ndaki eski eşi Hayriye Alkutay'ın (32) evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı.



    Ayata, eşini iki çocuğunun gözleri önünde silahla katletti. Aynı olayda talihsiz kadının erkek kardeşleri Murat ve Aykut Emre Alkutay da yaralandı. Hayriye Alkutay'ın "Çocuklarımıza bağışla. Oğlumuz anne sütü ile besleniyor. Öldürme ne olur" diye yalvardığı ortaya çıktı. Katilin olayı kuru sıkıdan bozma tabanca ile gerçekleştirdiği belirlendi.



    Gözaltına alınan zanlı Ayata, ifadesinde "Öğlen saatlerinde çocuklarımı da gördüm. Akşam üzeri bir daha görmek istedim. Kayınbiraderlerimle tartışma yaşandı, göremedim, bende bunun üzerine böyle bir şey yaptım. Kendi kafama da sıkacaktım ama yapamadım" dediği iddia edildi. Cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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    Haberler Yaşam Bursa’dan Antalya’ya dehşet yolculuğu: "Öldürme ne olur"
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