Bursa’dan Antalya’ya dehşet yolculuğu: "Öldürme ne olur"





Gözaltına alınan zanlı Ayata, ifadesinde "Öğlen saatlerinde çocuklarımı da gördüm. Akşam üzeri bir daha görmek istedim. Kayınbiraderlerimle tartışma yaşandı, göremedim, bende bunun üzerine böyle bir şey yaptım. Kendi kafama da sıkacaktım ama yapamadım" dediği iddia edildi. Cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



