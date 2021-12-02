Ünlü isimlerle ve sürprizlerle dolu bir iş birliği

Azar, henüz bu uygulamayı eğlenceli bir sosyal aktivite olarak deneyimlememiş ve rastgele seçilmiş insanları, ünlü isimler ile bir araya getirerek can sıkıntısını gidermek için yeni bir aktivite önerisi sunuyor.



Aralık ayı boyunca oyuncu Rüştü Onur Atilla, komedyen Ceyhun Yılmaz, Halil İbrahim Göker, Sergen Deveci ve Halil Söyletmez Bu uygulamada yapacakları birer saatlik canlı yayınlarla kullanıcılarla eğlenceli vakit geçirecekler. İzleyiciler, yayınlara yorumları ve sanal hediyeleri ile dahil olabilecekleri gibi konuk olarak katılma şansı da yakalayacaklar.



2014 yılında bu görüntülü sohbet uygulaması geliştiren Koreli teknoloji şirketi, mobil cihazlara webRTC teknolojisini başarılı şekilde entegre eden ve bunu ticarileştiren dünyadaki ilk şirket olma ünvanını taşımaktadır. Görüntülü konuşma ve yapay zekayı başarılı şekilde birleştiren çeşitli servislere sahiptir. Bu yıl lansmanı yapılan Canlı Yayın özelliği ise, Azar kullanıcılarına hem yayın açma hem de yayınlara izleyici olarak katılma imkanı vermektedir.

"Bu bir ilandır"