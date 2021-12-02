Masterchef Öküz helvası nasıl yapılır, hikayesi nedir? Öksüz (Öküz) helvası malzemeleri neler? İşte en kolay, pratik MasterChef Öküz helvası tarifi!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'in bugünkü bölümü Alanya'da çekiliyor. Mehmeh Şef'in tattığı Alanya'nın meşhur tatlılarından biri olan Öküz helvası hakkında aramalar yoğunlaşmaya başladı. Hikayesi, servisi ve yeme ritüeliyle dikkat çeken Öküz (Öksüz) helvasının tarifine haberimizde yer verdik. Peki, Masterchef Öküz helvası nasıl yapılır, hikayesi nedir? Öksüz (Öküz) helvası malzemeleri neler? İşte en kolay, pratik Öküz helvası tarifi!
Öküz (Öksüz) Helvası malzemeleri!
1,5 su bardağı üzüm pekmezi
5 su bardağı su
2 su bardağı un (elenmiş)
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı kızdırılmış tereyağı