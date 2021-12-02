Demtaş Nakliyat: “Pandemi sonrasında nakliye sektörüne talep yüksek”

"Ev ve Ofis Taşımacılığına Talep Artıyor"

Ev ve ofis taşımacılığına talebin fazlasıyla arttığının altını çizen Demtaş Nakliyat yetkilisi Mikail Ukan; "Ev ve ofis taşımacılığına talep artıyor. Sonbahar ayları genel olarak taşımacılık ve nakliye sektörünün hareket kazandığı dönemler. Geçen yıl bu aylarda Covid-19 salgınının olumsuz etkileri ortaya çıkınca sektörel anlamda gerileme yaşanmıştı. Buna karşın bu sene, talep oldukça dengeli düzeyde." ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar Tahmin Edildiğinden Daha Düşük Düzeyde"

Ayrıca nakliye fiyatları hakkında değerlendirmelerde de bulunan Demtaş Nakliye yöneticisi Mikail Ukan; "Özellikle döviz artışının gerçekleşmesi, nakliye fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıktığına ilişkin yanlış bir kanaatin oluşmasına sebep oldu. Evet özellikle mazot ve parça fiyatlarının artması sektörü kısmen de olsa etkiledi. Buna karşın nakliye fiyatlarında tahmin edildiği kadar yüksek bir artış yaşanmadı." sözleriyle nakliye fiyatlarının tahmin edildiği kadar değişmediğini ifade etti.

"Demtaş Nakliyat Olarak İstanbul ve Kocaeli'nde Şehir İçi Nakliye Hizmeti Sağlıyoruz"

Demtaş Nakliyat'ın faaliyet alanlarına ve hizmet seçeneklerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Demtaş Nakliyat yetkilisi Mikail Ukan; "Demtaş Nakliyat olarak İstanbul ve Kocaeli'nde şehir içi nakliye hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca Kocaeli ve İstanbul'un dışında Türkiye'nin her noktasına şehirler arası nakliye hizmetlerimiz de bulunuyor. Nakliyecilikte yaşanan teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. İşimizi kolaylaştıracak hizmet standartlarımızı yükseltecek her türlü yeniliğe açığız. Bu kapsamda özellikle asansörlü taşımacılık başta olmak üzere farklı hizmet seçenekleriyle tüm nakliye taleplerini en yüksek standartta hizmet kalitesiyle karşılamayı hedefliyoruz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.



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