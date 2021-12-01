Fevkinde ne demek? Fevkinde ne anlama geliyor? Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Fevkinde bir artış yapacağız

'Fevk' kelimesinden türeyen fevkinde kelimesi fevkalade kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklama sonrası Fevkinde ne demek? Fevkinde ne anlama geliyor? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Fevkinde'nin anlamı ve cümle içinde kullanımı...

FEVKİNDE NE DEMEK?

Hem fevkalade hem fevkinde şeklinde kullanılabilir. Türk Dil Kurumu'nda (TDK) fevk kelimesi, "üst, yukarı" anlamında yer almaktadır.

Fevkinde kelimesinin kökeni Arapçadır. TDK'ya göre, "Daha üstün olmak, daha ilerisinde olmak, ötesine geçmiş olmak" anlamını taşır.

Fevk kelimesi, Osmanlıca'da ise, "Üst taraf, yüksek derece" olarak tanımlanır.

FEVKİNDE KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Ümidin fevkinde - Ümit edilmedik bir şekilde, beklenmedik bir anda

Adetin fevkinde - hususi surette, beklenenin üstünde

Tahammülün fevkinde - tahammülünün üzerinde, beklenen tahammülün üstünde