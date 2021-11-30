Antalya'da güzellik merkezine giden kadın hayatının kabusunu yaşadı! Mahkeme kararı şoke etti

Aslı İlhan, 2 Kasım 2020'de sosyal medyada reklamını görüp, gittiği A.A.'ya ait güzellik salonunda, yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan İlhan'a ikinci seansta lazerli uygulama yapan işletme sahibi, iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı.

Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetti. İlhan, 25 Şubat günü yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Benzer sorunlar yine yaşandı. İki güzellik merkezinden, ödediği 6 bin TL'nin iadesini isteyince merkez sahipleri kendisini tehdit etti. İlhan, bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İlhan ayrıca güzellik salonu işletmecisi A.A. hakkında hem ceza hem tazminat davası açtı. Dava sonuçlandı.

Mahkeme güzellik merkezi sahibi A.A.'nın, günlüğü 20 TL'den 168 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi, cezanın 10 eşit taksitte ödenmesine hükmetti. Aslı İlhan, "Yaşadıklarımı ben ve avukatım biliyor. 3 bin 360 TL, benim 1 senemi geri getirmiyor. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim" dedi.