Ananaslı jambonlu pizza nasıl yapılır, hangi ülkede keşfedilmiştir? En kolay, lezzetli, az malzemeli ananaslı pizza (Hawaiian) tarifi!

NASIL YAPILIR?

Pizza hamuru için; ılık süt ve yaş mayayı derin bir karıştırma kabına alıp mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin.

Elenmiş un, su ve tuz ilavesiyle karıştırmaya başladığınız hamuru kıvam alana kadar yoğurun. Üzerine nemli bir bez kapatıp oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletip mayalandırın.

Kabukları soyulmuş ananası ince ince dilimledikten sonra parçalara ayırın. Kabuklarını soyduğunuz domatesi küçük küpler halinde kesin. Jambon dilimlerini ananas dilimleriyle uyumlu olacak şekilde parçalara ayırın.

Mayalı hamuru az miktarda eklediğiniz sıvı yağ yeniden yoğurup kısa bir süre daha mayalandırın.

Gerekli kıvamı alan hamuru eliniz ya da merdane yardımıyla yuvarlak şeklinde açıp fırın tepsisine alın.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serptikten sonra domates küpleri ve kekik ekleyin. Ananas ve jambon dilimlerini ekleyin. Rendelenmiş mozzarella peyniri ilavesiyle son dokunuşu yapın.

Önceden ısıtılmış 200-220 derece fırında, 15 dakika kadar pişirdiğiniz pizzayı dilimleyip sıcak olarak servis edin.