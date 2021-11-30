Ananaslı jambonlu pizza nasıl yapılır, hangi ülkede keşfedilmiştir? En kolay, lezzetli, az malzemeli ananaslı pizza (Hawaiian) tarifi!

Hawaiian pizza diğer adıyla ananaslı pizzanın mucidi, Kanada'nın Ontario Eyaleti'ne bağlı Chatham şehrindeki Satellite Restaurant'ta çalışan Yunan göçmeni Sofirios "Sam" Panopoulos'tur. Arama motorlarında ananaslı jambonlu pizza tarifi hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Haberimiz içerisinde en kolay ananaslı pizza tarifine yer verdik. İşte, ananaslı pizza nasıl yapılır? Ananaslı jambonlu pizza malzemeleri neler? Sorularının cevabı...
ANANASLI PİZZA TARİFİ!
8 dilim
Hazırlık süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler:
375 gram un
¾ paket yaş maya
¾ su bardağı ılık süt
¾ su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
1 adet ananas
10 dilim jambon
1 adet orta boy domates
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri
1 tatlı kaşığı kekik