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    • Yaşam
    • 29.11.2021 12:34
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    • 29.11.2021 15:52
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    İstanbul'da lodos hayatı felç etti! Arnavutköy'de çatı uçtu, Pendik'te tekne battı, Çatalca'da saat kulesi devrildi

    Son dakika haberi... İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos hayatı adeta felç etti. Lodosun etkisiyle yağmurla karışık çamur yağarken, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı. Avcılar sahilde ise dev dalgalar oluştu. Beylikdüzü'nde ise bir yunus balığı sahile vurdu. Arnavutköy'de de bazı binaların çatısı uçtu. Çatalca'da Serbest Bölge'de bulunan saat kulesi lodosun etkisiyle yıkıldı. Vapur ve deniz otobüsü seferleri de iptal edildi. Lodos nedeniyle rüzgarın hızının saatte 110 kilometreyi aşabileceği belirtildi. Öte yandan İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

    Lodos hayatı felç etti! Kritik uyarı: Rüzgarın hızı...

    İstanbul'da gece saatlerinden bu yana lodos etkili oluyor. Lodos nedeniyle bazı bölgelerde çatılar uçarken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Lodosla birlikte sabah saatlerinde yağmurla karışık çamur yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos ve yağış etkisini göstermeye başladı.

    Lodos hayatı felç etti! Kritik uyarı: Rüzgarın hızı...

    Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Otomobillerde yağan çamur nedeniyle lekeler oluştu. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı. Sabah kalktığında otomobilini çamurlu halde bulan Mahmut Biber, "Arabam çamurlu haldeydi. Resmen çamur yağmış. Dün yıkatmıştım, şimdi çamurlu oldu. Üzerine çamur yağdı. Şimdi oto yıkamaya gideceğiz, yıkatacağız" dedi.

    "SABAH UYANDIĞIMDA ARACIN ÇAMUR OLDUĞUNU GÖRDÜM"
    İsmail Dertsiz, "Çamur yağdığı için arabamı yıkıyorum. Sabah uyandığımda aracın çamur olduğunu gördüm. Şu an temizlemeye geldim. Arabam temiz olduğunda içim rahat ediyor. Temiz olunca mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

        Musa Kayalar ise "Sabah uyandığımda çamur yağmış gibiydi. Havada oluşan rüzgarla toz bulutları oluşmuş. O yüzden çamur şeklinde yağmış. Sabah uyandığımda çamurdan önümü göremiyordum. Trafikte rahatlamak için buraya geldim" diye konuştu.

        ÇATALCA'DA SAAT KULESİ DEVRİLDİ
        Çatalca'da saat kulesinin devrilmesi kameraya yansıdı. Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı.

        ÇATALCA'DA 2 TIR 1 KAMYONET DEVRİLDİ
        Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Araç içinde bulunan sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bölge de trafik yoğunluğu yaşandı. Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri bir tır sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Diğer iki sürücü de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Şoförler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bölge de trafik yoğunluğu yaşandı.

        BEŞİKTAŞ'TA AĞAÇ DEVRİLDİ
        İstanbul'un diğer ilçelerinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Beşiktaş'ta çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kağıthane'de ise çatı uçmasına giden itfaiye ekibi yanlış parklar ve dar sokaklarda güçlükle ilerledi.

            AVCILAR'DA DEV DALGALAR
            Dün başlayan lodos bugün de etkisini sürdürürken, Avcılar Sahilde dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgalar kıyıya vururken kameralara da yansıdı. Dalgalar nedeniyle demirleyen gemilerin aşırı savrulduğu görüldü.


            ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

            BEYLİKDÜZÜ'NDE KIYIYA YUNUS VURDU
            Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaş üzücü bir olayla karşılaştı. Yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz duran yunus balığını gördü. Balığın yanına giden vatandaşlar, yunusun öldüğünü görünce durumu yetkililere bildirdi. Neden öldüğü henüz bilinmeyen 2 metrelik yunus balığının görüntüsü görenleri oldukça üzdü.



            Yunus balığını gören bir vatandaş, "Sabah yürüyüşe çıkmıştım. İstanbul'da şiddetli lodos var ilk başta gördüğümde anlayamadım. Daha sonra yanına giderek yunus balığı ölüsü olduğunu gördüm. Yetkililere haber verdim gerçekten çok üzüldüm." diye konuştu.

                PENDİK'TE BALIKÇI TEKNELERİ BATTI
                İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Pendik'te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi şiddetli lodos nedeniyle battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı.



                Olayla ilgili konuşan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, "Meteorolojinin uyarısında ciddi fırtına beklentisi olduğu söyleniyordu. Liman başkanlığımızın teknecileri uyarmasına, bizim de arkadaşları uyarmamıza rağmen maalesef olumsuz durumlarla karşılaştık. İki teknemiz battı. Biri de hali hazırda karada. Pendik'te balıkçı barınağımızın olmayışından dolayı bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz." dedi.

                ARNAVUTKÖY'DE ÇATI UÇTU
                Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İstanbul'da lodos etkisini artırmaya başladı. Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.

                İstanbul'da lodos hayatı felç etti! Arnavutköy'de çatı uçtu

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                Haberler Yaşam İstanbul'da lodos hayatı felç etti! Arnavutköy'de çatı uçtu, Pendik'te tekne battı, Çatalca'da saat kulesi devrildi
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