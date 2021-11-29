İstanbul'da gece saatlerinden bu yana lodos etkili oluyor. Lodos nedeniyle bazı bölgelerde çatılar uçarken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Lodosla birlikte sabah saatlerinde yağmurla karışık çamur yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos ve yağış etkisini göstermeye başladı.
Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Otomobillerde yağan çamur nedeniyle lekeler oluştu. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı. Sabah kalktığında otomobilini çamurlu halde bulan Mahmut Biber, "Arabam çamurlu haldeydi. Resmen çamur yağmış. Dün yıkatmıştım, şimdi çamurlu oldu. Üzerine çamur yağdı. Şimdi oto yıkamaya gideceğiz, yıkatacağız" dedi.
"SABAH UYANDIĞIMDA ARACIN ÇAMUR OLDUĞUNU GÖRDÜM"
İsmail Dertsiz, "Çamur yağdığı için arabamı yıkıyorum. Sabah uyandığımda aracın çamur olduğunu gördüm. Şu an temizlemeye geldim. Arabam temiz olduğunda içim rahat ediyor. Temiz olunca mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.