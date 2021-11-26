Düzce'de soru sorulan kurye sinirlenince kan akıttı

Düzce Aziziye Mahallesi'ndeki bir sitede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir tavuk restoranında kurye olarak çalışan Mert Ç., sipariş götürdüğü binadan çıkarken Fatih Beşiroğlu ile karşılaştı. Apartmanda oturan Beşiroğlu, Mert Ç.'ye kim olduğunu ve binaya neden geldiğini sorunca tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Mert Ç., yanındaki bıçağı çekti, Fatih Beşiroğlu'nu yaralayarak motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı.

Gelen sesler üzerine evlerinden çıkan Beşiroğlu'nun komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Beşiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili operasyon başlatan polis ekipleri, Mert Ç.'yi Kent Park içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.