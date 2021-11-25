Yalova'da akıllara durgunluk veren olay 9 Kasım 2021 tarihinde yaşandı.
Türkan O. (36), eşi S.O. (41) ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Üçüncü çocukları dünyaya geldikten sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi S.O. hakkında mahkeme kararı ile koruma kararı da aldıran Türkan O., eşinin 13 günlük çocuğu E.E.O.'nun mamasına zehir koyduğunu iddia etti. Eşinin kendi evladını mamanın içine koyduğu zehir ile öldürmek istediğini ileri süren Türkan O., "Ambulansla çocuğum hastaneye kaldırıldı ve bir gece yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Ertesi gün çocuğumu bana teslim ettiler. Çok şükür durumu şu an iyi" dedi. S. O, tutuklandı.
KÖŞE BIÇAK VAHŞET
Erzurum'da Zeynep Uçar, henüz 19 yaşındaydı. Muhammet Yalçın tarafından 37 yerinden bıçaklandı.
NE yazık ki kurtarılamadı. Anne Arzu Uçar'ın feryadı yürek dağladı: Ben yandım başka anneler yanmasın...