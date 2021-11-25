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    Bebeğini zehirledi! Lanet olsun senin babalığına (Yurttan ve dünyadan haberler)

    Türkan O. (36), eşi S.O. (41) ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Üçüncü çocukları dünyaya geldikten sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi S.O. hakkında mahkeme kararı ile koruma kararı da aldıran Türkan O., eşinin 13 günlük çocuğu E.E.O.'nun mamasına zehir koyduğunu iddia etti. İşte sizler için derlediğimiz 25 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan haberler...

    Bebeğini zehirleyen baba

    Yalova'da akıllara durgunluk veren olay 9 Kasım 2021 tarihinde yaşandı.

    Türkan O. (36), eşi S.O. (41) ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Üçüncü çocukları dünyaya geldikten sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi S.O. hakkında mahkeme kararı ile koruma kararı da aldıran Türkan O., eşinin 13 günlük çocuğu E.E.O.'nun mamasına zehir koyduğunu iddia etti. Eşinin kendi evladını mamanın içine koyduğu zehir ile öldürmek istediğini ileri süren Türkan O., "Ambulansla çocuğum hastaneye kaldırıldı ve bir gece yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Ertesi gün çocuğumu bana teslim ettiler. Çok şükür durumu şu an iyi" dedi. S. O, tutuklandı.




    KÖŞE BIÇAK VAHŞET
    Erzurum'da Zeynep Uçar, henüz 19 yaşındaydı. Muhammet Yalçın tarafından 37 yerinden bıçaklandı.



    NE yazık ki kurtarılamadı. Anne Arzu Uçar'ın feryadı yürek dağladı: Ben yandım başka anneler yanmasın...



        EINSTEIN FARKI
        Dünyaca ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'a ait elyazması, Fransa'nın başkenti Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada alıcı buldu. Einstein'ın izafiyet teorisini formüle ederken yaptığı hesaplamaları içeren elyazması, 11 milyon Euro'ya satıldı. 54 sayfadan oluşan elyazmasını satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı. Einstein'ın Izafiyet Teorisi insanlığın uzay, zaman ve yerçekimine yönelik anlayışını dönüştürmüştü.



        'DİOR BİZDEN ÖZÜR DİLESİN
        Çinli moda fotoğrafçısı Man Chen'in Fransız lüks giyim markası Dior için çektiği bir fotoğraf, sosyal medyada tepki çekti. Asyalı kadınları "tek tipleştirmekle" eleştirilen 41 yaşındaki fotoğrafçı özür diledi. Ancak Çinli yetkililer, Dior firmasından resmi özür talebinden bulundu.

        MAKEDONYA YAS İLAN ETTİ
        Kuzey Makedonya, komşu ülke Bulgaristan'da önceki gün 46 kişinin ölümüne yol açan otobüs kazası sonrası şokta ve yasta. Hükümet üç gün ulusal yas ilan etti., ülkede bayraklar yarıya indirildi. Vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin yakınların için bağış kampanyası başlattı.



        93 MİLYON LİRA DEVRETTİ
        6 + JOKER bilen çıkmayınca 93 milyon 840 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 136'şar bin, 4 bilenler bin 702'şer, 3 bilenler 109'ar, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.



        544 BİN LİRA DEVRETTİ
        5+1 BİLEN çıkmayınca 544 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 655'er, 4+1 bilenler 365'er, 4 bilenler 37'şer, 3+1 bilenler 20'şer, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.
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        Haberler Yaşam Bebeğini zehirledi! Lanet olsun senin babalığına (Yurttan ve dünyadan haberler)
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