Adana'da çılgın olay! Eşine sinirlendi çatıdan atladı arkadaşı tutmak için koştu ağır yaralandı

Seyhan Sucuzade Mahallesi'nde film gibi saatler yaşandı. Bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Gözde İ.'nin 3 çocuğunu alıp, evi terk etmesi üzerine Ali İ., evin çatısına çıktı. Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.'yi gören komşuları, polise haber verdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Ali İ., "Yeter artık Bu kadar üstüme gelinmez. Ben ölürsem herkes rahatlar" dedi ve kendini boşluğa bıraktı. O sırada arkadaşını tutmak isteyen Ufuk A.'nın üzerine düşen Ali İ., ağır yaralandı. Ufuk A. da arkadaşı ile birlikte yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.