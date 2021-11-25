Adana'da çılgın olay! Eşine sinirlendi çatıdan atladı arkadaşı tutmak için koştu ağır yaralandı





İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Ali İ., "Yeter artık Bu kadar üstüme gelinmez. Ben ölürsem herkes rahatlar" dedi ve kendini boşluğa bıraktı. O sırada arkadaşını tutmak isteyen Ufuk A.'nın üzerine düşen Ali İ., ağır yaralandı. Ufuk A. da arkadaşı ile birlikte yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN