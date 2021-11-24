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    • Yaşam
    • 24.11.2021 21:50
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    • 25.11.2021 09:25
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    Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandı!

    Son dakika haberleri... İstanbul'da metroda bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Şüpheli E.Y., İstanbul’da yakalandı. E.Y.’nin 20 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Metroda bıçaklı saldırgan yakalandı!

    Olay, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi.

    ELİNDE BIÇAKLA KADININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ KÜFÜRLER YAĞDIRDI
    Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi.

    Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        METRODA TERÖR ESTİRMİŞTİ, YAKALANDI
        Kadıköy Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Şüpheli E.Y., İstanbul'da yakalandı. E.Y.'nin 20 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.


        İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır.

        Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde (20) adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."

        SOSYAL MEDYA'DA İBB'YE TEPKİ
        Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada vatandaşlar CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB'ye tepki göstermişti.

        Bir kullanıcı sosyal medya üzerinden yaptığı tepki paylaşımında, "Demek ki metro ya elini kolunu sallayan silah, bıçak, hatta bomba koyabilir, götürebilir.!! Geçenlerde biri de silahla adam yaralamışt. O zaman güvenlik neden var?" ifadeleriyle tepkisini göstermişti.

        İşte o tepkilerden bazıları:

        POLİSLER HAREKETE GEÇTİ
        Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye almıştı.

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        Haberler Yaşam Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandı!
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