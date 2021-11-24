Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçaklı saldırgan dehşeti! Kadının üzerine yürüdü

Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

SOSYAL MEDYA'DA İBB'YE TEPKİ

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada vatandaşlar CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB'ye tepki gösterdi.

Bir kullanıcı sosyal medya üzerinden yaptığı tepki paylaşımında, "Demek ki metro ya elini kolunu sallayan silah, bıçak, hatta bomba koyabilir, götürebilir.!! Geçenlerde biri de silahla adam yaralamışt. O zaman güvenlik neden var?" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.