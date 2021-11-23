Güncel saç ekimi fiyatları ve İstanbul saç ekim merkezleri

Saç ekimi fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlere göre farklılıklar gösterdiği gibi yöntem gibi pek çok etmenden dolayı da farklılık göstermektedir. Saç ekimi estetik operasyonlar arasında en ilgi çekenidir. Bundan dolayı saç ektirmek isteyen pek çok hastanın da en merak ettiği soru, saç ekim fiyatları ne kadar ve saç ekimini ucuza nasıl yaptırabilirim sorusudur. En güncel ve indirimli saç ekimi fiyatları ayrıntılı bir şekilde bu yazımızda!

En temel anlamda baktığımızda saç ekimi, sağlıklı bölgede bulunan saç köklerinin, çeşitli yöntemlerle saçsız alana nakledilmesi işlemdir. Saç ekiminde kullanılan yöntemler birbirinden farklı olduğu için saç köklerinin nasıl nakledileceği de değişiklik gösterir. Örneğin DHI saç ekimi yönteminde kanal açılımı yapılmaz. Bu ve benzeri diğer faktörler saç ekimi operasyonlarının seyrini belirler.

Saç ekimi sonrası temel esas saçsız bölgede sağlıklı saç köklerinin oluşmasını sağlamaktır. Saç dökülmesi problemine çözüm arayanlar için saç ekimi, en kalıcı çözüm yoludur. Dolayısıyla, saç dökülmesi ve kelliğin tedavileri arasında bulunan saç ekimi, son zamanların en çok rağbet gören estetik uygulamaları arasında yer alıyor. Ayrıca, yeni saç ekimi yöntemleri ortaya çıktığından ve saç ekiminin eskisinden daha kolay yapılıyor olmasından ötürü, taleplerde artış meydana gelmektedir.

Saç ekiminde kullanılan yöntemler, saç ekimi fiyatları üzerinde çok etkilidir. Örnek olarak klasik saç ekim yöntemi olarak bilinen FUT tekniği, diğerlerine göre çok daha ucuzdur. Fakat yenilikçi tekniklerin başarı oranı çok daha fazladır. Bu nedenle saç dökülmesi ve kellik sorunlarıyla baş başa kalan pek çok kişi, en yeni saç ekim yöntemlerini tercih etmektedir.

Saç ekimi fiyatları 2022 yılında da ekonomik etkenlere bağlı olarak 2021 yılına oranla değişiklik göstermektedir. Geçtiğimiz 2021 yılı ile karşılaştırma yaptığımızda arada bariz fiyat farklılıkları gözümüze çarpıyor. Ancak saç ekimi fiyatları pek çok faktöre göre değişiklik gösterdiği için saç ekim merkezleri ile görüştüğünüzde daha sağlıklı saç ekimi fiyatları öğrenebilirsiniz.

Saç ekim fiyatları konusunda büyük bir merak içerisinde olan kişiler, saç ekim yöntemleri hakkında da araştırma yapmaktadır. Saç ekiminde birçok yöntem kullanılıyor. Fakat bunlardan bazıları, başarı oranının yüksek olması nedeniyle çok daha fazla tercih edilmektedir.

Ön plana çıkan saç ekim tekniklerini ve özelliklerini, genel olarak aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu): En iyi saç ekim merkezleri tarafından en sık kullanılan saç ekim yöntemi FUE tekniğidir. Bu yöntemde donör alandan ince uçlu mikromotorlar sayesinde greftler toplanır. Daha sonra hastanın saçsız alanında saç ekimi için planlama yapılır ve kanal açma işlemine geçilir. Kanallar açıldıktan sonra toplanan greftler tek tek bu kanallara ekilmektedir. Günümüzde geliştirilen birçok saç ekim yöntemi FUE tekniğinden gelmektedir.

DHI (Direct Hair Implantation): Direkt Saç Ekimi olarak bilinen DHI, başarılı saç ekim merkezleri tarafından benimsenmiş bir diğer saç ekim yöntemidir. DHI saç ekim tekniğini FUE'den ayıran en temel özellik ekim sırasında kanal açılmamasıdır. Ekimde kanal açılmadığı için hastaların isteğine bağlı olarak tıraş olma gereksinimi de bulunmaz. Sadece donör alanda tıraş yapılır. Daha sonra alınan greftler Choi Pen adı verilen özel implanter kalemler ile tek tek ekilir. Bundan dolayı DHI, saç ekimi kalem tekniği olarak da bilinmektedir.

Yukarıdaki gibi sıralanabilen yöntemlerin her biri, saç ekim fiyatları noktasında belirleyicidir. Bu nedenle ilgili saç ekim merkezinde kullanılan teknikleri bilmek, fiyatlandırma açısından oldukça önemlidir.

Saç Ekiminde Greft Ne Demek?

Saç ekiminde sıklıkla karşılaşılan kavramlardan biri olan greft, saç kökü ve deri bulunduran yapının ismidir. Eğer saç ekimi fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, oldukça önemli bir kavramdır. Çünkü bazı saç ekim merkezleri greft sayısı ile orantılı olarak ödenecek miktarda da değişiklikler yapmaktadır.

Bir doku parçası olarak bilinen greft, saç ekiminde başarıyı etkileyen hususlar arasında yer alıyor. Bir adet greft içerisinde 1-4 adet saç teli bulunur. Bazı kişilerin greftleri içerisinde 1, bazılarında da 4 adet saç kökü yer alabilir. Donör alanında daha fazla greft olan hastalarda daha yoğun bir saç ekimi yapılması da mümkündür. Ancak greftler gelişigüzel bir şekilde alınmamaktadır. Ayrıca alınan greftlerin saçsız alana homojen bir şekilde ekilmesi de başarılı bir saç ekimi sonucunu da beraberinde getirecektir.

Birtakım saç ekim merkezleri, saç ekim fiyatlarını greft başına belirlemektedir. Dolayısıyla operasyonda kullanılan greft sayısı doğrudan saç ekimi fiyatını belirler. Örneğin, greft başına 2₺ ücret ödenen bir merkezde 5000 greft saç ekimi fiyatı 10.000₺ olacaktır.

Türkiye'nin En Çok Tavsiye Edilen Saç Ekim Merkezleri

Avrupa'dan sağlık turizmi için gelen ve saç dökülmesi tedavisi olan hastaların tavsiyeleri sonucunda en çok tavsiye edilen Türk saç ekim merkezleri Listesi;

Hermest Saç Ekim Merkezi

HLC Saç Ekim Kliniği

Nimclinic Saç Ekimi ve Estetik Merkezi

Asmed Saç Ekimi Merkezi

FBM Tıp Merkezi

AHD Saç Ekim Merkezi

Saç ekimi fiyatları, belirttiğimiz gibi birçok farklı etkene bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Türkiye'de saç ekimi hizmeti sunan birçok saç ekim merkezi bulunuyor. Dolayısıyla bu saç ekim merkezlerinin fiyat politikaları da birbirinden farklı oluyor. Saç ekimi fiyatları neye göre belirleniyor dilerseniz yakından inceleyelim.

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil Türkiye'nin önde gelen saç ekim merkezlerine ait güncel saç ekimi fiyatları Listesi. Üstelik saç ekiminde %40'a varan indirim almak için tüyolar;

https://sacekimi-forum.com/sac-ekimi-fiyatlari/

Saç Ekim Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Belirleniyor?

Saç ekimi fiyatları için belirleyici olan parametrelerden bazılarını genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Saç ekiminde kullanılan teknik: Klasik saç ekim teknikleri, yenilikçi yöntemlere göre çok daha ucuzdur. Bu nedenle hangi tekniğin kullanılıyor olduğu, saç ekiminde fiyat belirlerken ön plana çıkan bir faktördür. Örnek olarak bilinen en klasik saç ekim yöntemi FUT, FUE ve DHI tekniklerine kıyasla daha ucuzdur.

Hekimin saç ekimi tecrübesi: Saç ekimi operasyonunu gerçekleştirecek uzman hekim, saç ekimi alanında ne kadar fazla tecrübeye sahipse fiyatlarda da paralel olarak artış meydana gelmektedir. Çünkü deneyim sahibi bir hekim tecürebesine dayanarak daha fazla ücret talep etmektedir.

Saç ekiminde kullanılacak greft sayısı: Greft sayısının artması, saç ekimi fiyatları noktasında da bir artış meydana gelmesine neden olur. Ancak bu yalnızca saç ekim fiyatları hesaplanırken greft üzerinden hesap yapan saç ekim merkezleri için geçerlidir. Bu nedenle bu merkezlerde kullanılacak greft sayısının, fiyatları belirleyen çok önemli bir parametre olduğunu söylemek mümkündür.

noktasında da bir artış meydana gelmesine neden olur. Ancak bu yalnızca saç ekim fiyatları hesaplanırken greft üzerinden hesap yapan saç ekim merkezleri için geçerlidir. Bu nedenle bu merkezlerde kullanılacak greft sayısının, fiyatları belirleyen çok önemli bir parametre olduğunu söylemek mümkündür. Uygulama için tercih edilen saç ekim merkezi: Tercih edilen saç ekim merkezi standartları yüksek bir merkezse fiyatlar da aynı oranda yüksek olacaktır.

Bu ve bunun gibi faktörlerin her biri, saç ekimi fiyatları noktasında belirleyici olan önemli parametrelerdir.

Saç Ekim Fiyatları Araştırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saç ekimi fiyatlarıyla ilgili araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunuyor. Bunlar, saç ekiminde başarı oranının yüksek olması adına oldukça önemlidir. İlk olarak saç ekimi merkezleri titiz bir şekilde araştırılmalıdır. İşlemlerin hijyenik bir ortamda, uzmanlar aracılığıyla yapılması; saç ekiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır.

Bu nedenle araştırma yaparken saç ekim merkezi tarafından sunulan hizmetler, uygulamayı gerçekleştiren uzman isimlerin alandaki deneyimi incelenmelidir. Merdivenaltı diye tabir edilen merkezlerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Bu nedenle hizmetin, profesyonel hizmet anlayışına sahip saç ekim merkezlerinden alınması sağlığınız için çok önemlidir.

İstanbul Saç Ekimi Fiyatları

İstanbul saç ekimi fiyatları, saç ekim merkezine göre değişiklik göstermektedir. Net bir fiyat vermek mümkün olmadığı için minimum ve maksimum fiyat aralığı sizler için belirleyici bir unsur olacaktır. Bu bağlamda geleneksel teknikler de dahil edilirse İstanbul saç ekimi fiyatları ortalama 5.000₺'den başlar ve kullanılan teknik ile greft sayısına göre 70.000₺'ye kadar artış gösterebilir.

Ankara Saç Ekimi Fiyatları

Ankara saç ekimi fiyatları 2022 yılında da ufak değişiklikler ile karşımıza çıkıyor. Bir alt limit belirtmek gerekirse, FUE tekniği için alt limit ortalama 7.000₺ diyebiliriz. DHI tekniğine baktığımızda saç ekim fiyatları 9.000₺'den başlamaktadır.