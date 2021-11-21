Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 21 Kasım 2021

Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 21 Kasım 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
İbrahim ve Tuğba Arslan çiftinin melekleri Berat, Eslem ve Fatma Esila..
Ömer ve Hatice Yılmaz çiftinin prensesi Aselya
Vildan ve Eren Sarıkaya çiftinin yakışıklısı Seyitalp Sarıkaya
Nilüfer ile Said Kınay'ın yakışıklısı Baransel Ege Kınay.
Aysan ile Engin Gülay'ın yakışıklısı Mete Gülay
Asiye ile Seyfullah Zorba'nın yavruları Ertuğrul Hamza ve Zümra