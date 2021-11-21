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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 21 Kasım 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 21 Kasım 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 21 Kasım 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    İbrahim ve Tuğba Arslan çiftinin melekleri Berat, Eslem ve Fatma Esila..

    Ömer ve Hatice Yılmaz çiftinin prensesi Aselya

    Vildan ve Eren Sarıkaya çiftinin yakışıklısı Seyitalp Sarıkaya

    Nilüfer ile Said Kınay'ın yakışıklısı Baransel Ege Kınay.

    Aysan ile Engin Gülay'ın yakışıklısı Mete Gülay

    Asiye ile Seyfullah Zorba'nın yavruları Ertuğrul Hamza ve Zümra

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 21 Kasım 2021
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