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    Eliniz kırılsın! Hurdacılar şehit mezarındaki bayrak direğini çaldı

    Irak'ın kuzeyinde 3 yıl önce şehit olan Sözleşmeli Er Cumali Gür'ün (26) Antalya'daki mezarının bayrak direği hurdacılar tarafından çalındı. Baba Nazım Gür, manzarayı görünce gözyaşlarına boğuldu.

    Eliniz kırılsın
    IRAK'IN kuzeyinde 3 yıl önce şehit olan Sözleşmeli Er Cumali Gür'ün (26) Antalya'daki mezarının bayrak direği hurdacılar tarafından çalındı. Sabah oğlunu mezarına giden baba Nazım Gür, manzarayı görünce gözyaşlarına boğuldu.



    Gözyaşları içinde hırsızlara seslenen Nazım Gür, "Bunu yapan insan olamaz. Ne kadar para ihtiyacınız varsa vereyim. Allah aşkına bir daha oğlumun mezarındaki bayrak direğini çalmayın. Onun manevi değeri çok büyük. Yüreğiniz taş mı?" dedi.



    ERDOĞAN ÖZTÜRK
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    Haberler Yaşam Eliniz kırılsın! Hurdacılar şehit mezarındaki bayrak direğini çaldı
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