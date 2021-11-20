Eliniz kırılsın! Hurdacılar şehit mezarındaki bayrak direğini çaldı

IRAK'IN kuzeyinde 3 yıl önce şehit olan Sözleşmeli Er Cumali Gür'ün (26) Antalya'daki mezarının bayrak direği hurdacılar tarafından çalındı. Sabah oğlunu mezarına giden baba Nazım Gür, manzarayı görünce gözyaşlarına boğuldu.
Gözyaşları içinde hırsızlara seslenen Nazım Gür, "Bunu yapan insan olamaz. Ne kadar para ihtiyacınız varsa vereyim. Allah aşkına bir daha oğlumun mezarındaki bayrak direğini çalmayın. Onun manevi değeri çok büyük. Yüreğiniz taş mı?" dedi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
Gözyaşları içinde hırsızlara seslenen Nazım Gür, "Bunu yapan insan olamaz. Ne kadar para ihtiyacınız varsa vereyim. Allah aşkına bir daha oğlumun mezarındaki bayrak direğini çalmayın. Onun manevi değeri çok büyük. Yüreğiniz taş mı?" dedi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK