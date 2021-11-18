Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! Vatandaşlar oluşan göçükten kurtarıldı: Yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Apartmanın bir kısmında çökme meydana geldi. Çok sayıda apartman sakini göçük altından kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlama sonucu 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığını belirtti. Ankara Valisi Vasip Şahin: 6 yaralımız var, birinin durumu ağır ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. BİNADA LPG SİSTEMİ KULLANILDIĞI İDDİASI Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu iddia edildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN