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    • Yaşam
    • 18.11.2021 23:35
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    • 19.11.2021 00:14
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    Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! Vatandaşlar oluşan göçükten kurtarıldı: Yaralılar var

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanda doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı.

    Ankara’da apartmanda patlama

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Apartmanın bir kısmında çökme meydana geldi.



    Çok sayıda apartman sakini göçük altından kurtarıldı.

    Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI
    Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlama sonucu 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığını belirtti.

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        ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
        Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        BİNADA LPG SİSTEMİ KULLANILDIĞI İDDİASI
        Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu iddia edildi.

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        Haberler Yaşam Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! Vatandaşlar oluşan göçükten kurtarıldı: Yaralılar var
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