Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! Vatandaşlar oluşan göçükten kurtarıldı: Yaralılar var

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BİNADA LPG SİSTEMİ KULLANILDIĞI İDDİASI

Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu iddia edildi.