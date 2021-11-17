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    • Yaşam
    • 17.11.2021 16:37
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    • 17.11.2021 16:37
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    Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? En güzel, en anlamlı kısa- uzun, resimli Öğretmenler Günü şiirleri, sözleri, mesajları 2021!

    Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl da geldi çattı. 2021 yılında hafta içine denk gelen bu özel gün için öğrenci ve velileri resimli Öğretmenler Günü sözleri, mesajları ve şiirlerini araştırıyor. Kimi de Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusuna yanıt arıyor. İşte en sevdiğiniz öğretmenlere mesaj yoluyla ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşara kutlayabileceğiniz en özel en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri, sözleri, mesajları!

    Öğretmenler Günü ne zaman?

    Yaklaşan Öğretmenler Günü için milyonlarca kişi araştırmalara koyuldu. Öğretmenler Günü sözleri, mesajları ve şiirleri her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci ve velileri tarafından araştırılıyor. Kimi öğretmenine hediye alırken kimi de mesaj yoluyla ya da günümüzün en çok kullanılan platformlarında paylaşara kutlamak için en güzel Öğretmenler Günü şiirlerini ve sözlerini bulmak istiyor. Peki; Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte En güzel, en anlamlı kısa- uzun, resimli Öğretmenler Günü şiirleri, sözleri, mesajları!

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    2021 yılında Öğretmenler Günü 24 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. Öğrenciler dilerlerse okulda bizzat dilerlerse de telefon aracılığı ile öğretmenlerinin bu özel gününü kutlayabilecek.

    EN GÜZEL, EN ÖZEL KISA-UZUN RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

    Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

    "Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

    "Öğretmenim, bu günde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

    "O dopdolu sevginiz her şeye değer öğretmenim, şefkatli bakışlarınız içimi ısıtır öğretmenim. Sabrınız her defasında beni de güçlendirir öğretmenim… Öğretmenler gününüzü kutlarım."

    Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

    Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

    Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

    Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

    "Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

    "Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız."

    "Benim sevgi elçisi, doğru bekçisi, bilgi avcısı güzel öğretmenim. Bana kattığınız her şey için minnettarım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

    "Dünyanın en iyi öğretmeninin öğretmenler gününü kutlar, güzel yarınlarda öğrettiklerinizin izinde buluşmayı dilerim. İyi ki varsınız."

        Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

        Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

        Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

        Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

        Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        Geleceğime adım adım yürürken, hala bana yıllar önce verdiğiniz yaşam derslerinden ilham alıyorum. Bana öğrettiğiniz her şey, yaşamım için en değerli pusula olmaya devam ediyor. Sizi iyi ki tanımışım. Gününüz kutlu olsun.

        Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

        Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

        Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

        Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünde belirttiği gibi, öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda bütün özeni hak etmektedir. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.

        Öğretmenlerimizi baş tacı ediyor, emeklerini takdirle karşılıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de 'başöğretmen' sıfatını alması dolayısıyla 1981'den bu yana her yıl Öğretmenler Günü olarak kutladığımız 24 Kasım'ın tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ!

        SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

        Sevgili öğretmenim,

        İnan sen bir ışıksın.

        Yanarsın gece gündüz.

        Aydınlatırsın bizi.

        Doğruyu, güzeli,

        Bize sen öğretirsin.

        Vatanıma sevgiyi,

        Kalbimize sen korsun.

        Çevreni aydınlatır,

        Bir mum gibi erirsin.

        Anne, baba gibisin,

        Bizi, bağrına hep basarsın.

        Fethi BOLAYIR

        -

            ÖĞRETMENİM

            Ben,

            Seni ilk defa

            Okul duvarının dışından

            Okula gitmezken tanıdım.

            Kirli suratım, karışmış saçlarım

            Çapaklanmış gözlerimle

            Hep sana bakardım.

            Anasızlığımın özlemini

            Senin çocuklarla ilgilenmenle

            Kapardım.

            Okula başladığımda,

            Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde

            Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

            Sıcacık bakışlarınla kurutur

            Bana bir kerecik dokunman için

            Her türlü yaramazlığı yapardım.

            Ben,

            Sevdalarımın en büyüğünü

            Sana bakarak yaşadım.

            Sevgili öğretmenim.

            Ragıp SARI

            -

            ÖĞRETMENİME

            Bilgi demetleri sun, yine bana,

            Yine yalçın dağlar ötesinden gel.

            Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

            Yine altın çağlar ötesinden gel.

            Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

            Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

            Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

            Baharlarla bağlar ötesinden gel.

            Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

            Uzat maviliği şeffaf saraydan

            Buketler dererek bize uzaydan,

            Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

            Milletime doğan şafaklarla şen,

            Şehitler yatağı topraklarla sen,

            Irkıma şen veren bayraklarla sen

            Tarihler, otağlar ötesinden gel.

            Süleyman ÖZBEK

            -

            BAŞÖĞRETMEN

            Atatürk benim,

            Başöğretmenim,

            Ne öğrendimse,

            Ondan öğrendim.

            Yenilikleri,

            Hep o düşünmüş,

            Milleti için,

            Ağlamış, gülmüş.

            Çocuk kalbimle,

            İlk onu sevdim,

            Atatürk benim,

            Başöğretmenimdir.

            Tarık ORHAN

            -

            ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

            Ben, köy öğretmeniyim,

            Dağ başında bulutların altında.

            Toprak kokar ellerim,

            Pantolonumda çamur lekesi var.

            Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

            Kars'tan Edirne'ye kadar.

            Geceleri mum yakarım odamda,

            Yarın dokuz Ekim,

            Köyde bayram var.

            On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

            Tüm anadolu'ya selamları var.

            Henüz kara tahtam yok,

            İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

            Aydınlık A'dan başlayacak

            O. Köksal MEMİŞ

            -

            ANA GİBİ, BABA GİBİ

            Öğretmenim bilir misin

            Seni nasıl sevdiğimi?

            Sorsan bana nerde yerin

            Gösteririm ben kalbimi

            Ana değil, ana gibi;

            Baba değil, baba gibi

            Öğretmenim ben de sevgin

            Can içinde bir can gibi

            Hüseyin DÜZBASAN

            -

                SİZİ GÖRÜNCE

                Sizi görünce;

                Eriyor yüreğimdeki buzlar,

                Yüzümde çiçekler açıyor birden.

                Zamanı süzüp içtiğim,

                Ilık yaz akşamlarını hatırlıyorum

                Kehribar tanesi gözlerinizden.

                Durdu ŞAHİN
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                Haberler Yaşam Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? En güzel, en anlamlı kısa- uzun, resimli Öğretmenler Günü şiirleri, sözleri, mesajları 2021!
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