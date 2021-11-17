Mottorhinoplasty Kurucusu Op. Dr. Erkan Uygur: Rinoplasti operasyonu öncesi detaylı bir muayene şart

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uygur, "Rinoplasti operasyonu titizlikle yapılması gereken bir uygulamadır. Operasyon öncesinde hastanın detaylı şekilde muayene edilmesi gerekir. Grip, nezle gibi basit sağlık sorunları bile ameliyatın iptal olmasına neden olabilir. Hastanın muayene sırasında kendisi için önemli olmayan sağlık sorunlarını da hekimiyle paylaşması gerekiyor. Hasta için önemli olmayan sorunlar, operasyon için oldukça önemli olabilir." sözleriyle Rinoplasti öncesi detaylı muayenenin önemini vurguladı.

Açıklamalarını sürdüren Uygur, "Uyku apnesi ya da horlama sorunu olan hastalarımızda detaylı bir muayene gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu hastalarımızda Rinoplastiye ek olarak yumuşak damak cerrahisi de uyguluyoruz." ifadelerinde bulundu.

Uyku Apnesi ya da Horlama Sorunu Olan Hastalarımıza Rinoplasti ile Yumuşak Damak Cerrahisi de Uyguluyoruz

Rinoplasti ve yumuşak damak cerrahisinin detaylarından bahseden Op. Dr. Erkan Uygur, "Horlama ve uyku apnesi sanıldığı gibi sadece burun ile ilgili değildir. Sorunun yumuşak damak köküyle de bir ilgisi var. Bu nedenle Rinoplastiye ek olarak yumuşak damak cerrahisi de uyguluyor, her iki cerrahi için de titiz bir çalışma sergiliyoruz. Rinoplastide temel olarak burun giriş bölgesi, nazal kapak yani valv bölgesi açılır ve septum eğriliği ile burun etleri küçültülür. Bir sonraki aşamada burun pasajı açılır. Daha sonra yumuşak damak bölgesine geçilerek operasyonun ikinci aşaması başlatılır. Bu aşamada yumuşak damak ve küçük dil yukarıya doğru asılır. Bu adımlar sonrasında yumuşak damak geniz bölgesinin çağı genişletilir. Böylelikle bir havayolu açılmış olur. Boğaz bölgesindeki işlemleri cerrahi dikişlerle yapmak hem acıyı azaltılır hem de hasta daha kısa sürede iyileşir." sözleriyle Rinoplasti ve yumuşak damak cerrahisinin nasıl bir arada yapıldığıyla ilgili bilgi verdi.