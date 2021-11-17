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    Antalya'da bir annenin isyanı yürek yaktı! Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum

    Şevket Erdem, alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralandı. 1 yıllık yaşam savaşını kaybetti. Anne Fadime Arpağ, katilin bırakılmasına tepki gösterdi: Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum.

    Ana isyan

    Antalya'da Şevket Erdem (26) yönetimindeki otomobile, arkadaşı M.B.T.'nin kullandığı araç arkadan çarptı. Fenalaşan Erdem'in kalbi durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdem'e kalp masajı yapıp hastaneye götürdü.

    Yaklaşık 12 ay yoğun bakım servisinde tedavi gören talihsiz genç, 31 Ekim 2021'de hayatını kaybetti.

    SANKİ SUÇLUYUZ!
    Anne Fadime Arpağ, sürücü M.B.T.'nin olay günü 2.14 promil alkollü olduğunu, kaza yerinde fren izine rastlanmadığını belirtti. Oğlu Şevket'in ölümün ardından M.B.T. hakkında tutuklama isteğinde bulunduklarını ifade eden Arpağ, talebin reddedilmesine tepki gösterdi: Karşı taraf tutuklanmadı. Sadece bir hafta ev hapsi verdiler. 80-90 kilometre hızla giden arabayı nasıl o hale getirmiş. Oğlumun suçu neydi? Oğlumun emniyet kemeri takılı, alkolü yok. Sanki suçluyuz da onlar suçsuz.

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    Haberler Yaşam Antalya'da bir annenin isyanı yürek yaktı! Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum
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