Lösemili Çocuklar Haftası'nın afişleri adeta umut dolu! İşte o afişte yer alan kızın hikayesi

Lösemi konusunda farkındalık yaratmak için her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Lösemili Çocuklar Haftası'nın bu yılki afişlerinde üzerinde pembe bir elbiseyle bale yapan minik bir kız çocuğu dikkat çekti.

Birçok aile bu tatlı miniği merak etti. Çünkü afişte dans etmiyor, sanki kanatları var da uçuyormuş gibiydi. O afişteki kız çocuğunun 1.5 yıldır lösemiyle mücadele eden, henüz 5 yaşındaki Medine İmal olduğu ortaya çıktı. Medine, hastalanmadan önce bale yapmak istiyordu. Hastalığı onun hayal dünyasına engel olamadı. Medine bu hayalini tedavi gördüğü hastanede gerçekleştirdi.

Medine'nin afişte yer alan fotoğraf karesi tedavisi sırasında LÖSEV'İN LÖSANTE Hastanesi'ndeki oyun odasında çekildi ve tüm çocuklara ilham, toplumda da farkındalık olması için yayınlandı. CEYDA KARAASLAN