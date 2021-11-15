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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 15 Kasım 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 15 Kasım 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Ömer Faruk ile Meltem Kaya'nın yavruları Alin Bade ve Beril Nisa...

    Aslı ile Tamer Erkoşan'ın yakışıklısı Mert Erkoşan...

    Semiha ile Harun Basan'ın yakışıklısı Asaf Basan...

    Şengül ile Galip Aydın'ın kuzuları Mehmet Karan Aydın...

    Seda ile Çağtay Turgut'un cimcimesi Simay Turgut...

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 15 Kasım 2021
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