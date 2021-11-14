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    Vahşi kiracı tanınmış iş insanı Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer'i katletti

    Tanınmış iş insanı Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer, kiracıları tarafından katledildi. İddiaya göre gece yarısı apartmana alkollü bir şekilde gelen Turgut Y. Sümer ailesinin kapısını çaldı. İçeriye girip iş yeriyle ilgili konuşmaya başlayarak, aralarındaki konuşma kısa sürede tartışmaya döndü. Tartışma sonucu Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer bıçaklanarak hayatını kaybetti.

    Kiracı dehşeti

    Çanakkale'de ayran ve yoğurt fabrikası sahibi Süha Sümer ve Nilgün Akman Sümer evlerinin en alt katında bulunan kiracıları pizzacı Turgut Y. ile uzun süredir kira meselesi yüzünden kavgalıydı.



    İddiaya göre gece yarısı apartmana alkollü bir şekilde gelen Turgut Y. Sümer ailesinin kapısını çaldı. Uzaktan da akraba olan Turgut Y. içeriye girip iş yeriyle ilgili konuşmaya başladı. Aralarındaki konuşma kısa sürede tartışmaya döndü. Turgut Y. alkolünde etkisiyle cebinden çıkardığı bıçağı defalarca Sümer çiftine saplamaya başladı. Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer aldıkları sayısız bıçak darbesiyle olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Turgut Y. suçunu itiraf ederken olay yerine giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı.

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    Haberler Yaşam Vahşi kiracı tanınmış iş insanı Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer'i katletti
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