Vahşi kiracı tanınmış iş insanı Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer'i katletti

Çanakkale'de ayran ve yoğurt fabrikası sahibi Süha Sümer ve Nilgün Akman Sümer evlerinin en alt katında bulunan kiracıları pizzacı Turgut Y. ile uzun süredir kira meselesi yüzünden kavgalıydı.







İddiaya göre gece yarısı apartmana alkollü bir şekilde gelen Turgut Y. Sümer ailesinin kapısını çaldı. Uzaktan da akraba olan Turgut Y. içeriye girip iş yeriyle ilgili konuşmaya başladı. Aralarındaki konuşma kısa sürede tartışmaya döndü. Turgut Y. alkolünde etkisiyle cebinden çıkardığı bıçağı defalarca Sümer çiftine saplamaya başladı. Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer aldıkları sayısız bıçak darbesiyle olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Turgut Y. suçunu itiraf ederken olay yerine giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı.

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