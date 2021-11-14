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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 14 Kasım 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 14 Kasım 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Pelin ile Murat Tunçtan'ın yakışıklısı Kıvanç Tunçtan

    İnci ile Murat Demir'in yıkışıklısı Poyraz Demir

    Ümran ile Torunay Kement'in yakışıklısı Yiğit Alp Kement

    Derya ile Özkan Cengiz'in yavruları Funda

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 14 Kasım 2021
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