Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 14 Kasım 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Pelin ile Murat Tunçtan'ın yakışıklısı Kıvanç Tunçtan





İnci ile Murat Demir'in yıkışıklısı Poyraz Demir



Ümran ile Torunay Kement'in yakışıklısı Yiğit Alp Kement



Derya ile Özkan Cengiz'in yavruları Funda

