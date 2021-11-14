İngiltere'den flaş karar! İran’a 400 milyon dolar ödeyecek

İran'da casusluk iddiasıyla 5 yıl hapse mahkum olan İran asıllı İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in cezası doldu. Ancak başka bir suçlamadan hakim karşısına çıkarılacak olan Ratcliffe İngiltere'ye dönemeyecek.







Tahran yönetimi, Zaghari'nin 400 milyon dolar borcu olduğunu iddia etti ve bu paranın ödenmemesi halinde hiçbir olumlu adımın atılmayacağını açıkladı. İngiltere de, dün Zaghari için 400 milyon doları ödemeyi kabul etti. 3 haftadır açlık grevi yapan Zaghari'nin ise dün bu duruma son verdiği belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ödeme konusunda Hazine Bakanlığı ile bir görüşme yapacağına da dikkat çekildi. Zaghari'nin eşi Richard Ratcliffe, "Yıllardır annesinden ayrı olan 7 buçuk yaşındaki kızımız Gabriela, bu hikayenin gölgesinde büyüdü. Sürekli annesinin ne zaman geleceğini soruyor" dedi.

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