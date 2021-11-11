Ağlatan mektup

Nikah töreni için gittiği Meksika'da Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'ın (31) annesi Fatma Yetik'e 3 bin 500 kilometre uzaklıktaki Fransa'dan dünüründen mektup geldi. Swann'ın annesi Joannie Nagat el yazısıyla kaleme aldığı mektupta Fatma Yetik'in acısını paylaştı, bahçesinden toplayarak kuruttuğu gül yapraklarını da Arzu'nun mezarına koyması için zarfın içinde gönderdi.

ARAMIZDA BAĞ OLDU

İki acılı annenin gözyaşlarının damladığı mektupta Joannie Nagat, "Bu yokluk çok zor. Bu mektup iki ailenin arasında olan bir bağ gibidir. Sizi şefkatle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi. Mektubu okurken gözyaşlarına hakim olamayan anne Yetik, "Bu mektup hem benim hem de Joannie hanımın gözyaşlarıyla ıslandı. İki acılı anne arasında bir bağ oluştu. Mektubu defalarca okudum, ağladım" dedi. Ceyhan TORLAK