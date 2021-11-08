İzmir'de gece yarısı korkunç olay! Sarhoş olan genç, en yakın arkadaşını öldürdü

İzmir'de Hasan Akercan, eğlenmek için bir araya geldiği arkadaş ortamında çocukluk arkadaşı Baran Sarıbacak'ı (23) 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ayrıntıları ise kan dondurdu.

Tutuklanan alkollü Akercan'ın olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi müzik dinlemeye devam ettiği öğrenildi. Sarıbacak'ın, zil çalınca yaralı halde kapıyı açtığı ve gelen arkadaşlarına son nefesinde "Hasan beni bıçakladı" dediği belirlendi. Hastanede kan kaybından ölen Baran Sarıbacak'ın eski kız arkadaşı Pınar Çaldıran'ın olay anında 112 yerine yanlışlıkla 118'i aradığı tespit edildi.

OĞLUNUZA SAHİP ÇIKIN

Acılı baba Mehmet Sarıbacak, "Baran'ı daha önce defalarca bu arkadaşıyla görüşmemesi konusunda uyardım. Hasan'ın ailesine de 'oğlunuza sahip çıkın' demiştim. Baran her seferinde, 'baba, Hasan benim çocukluk arkadaşım. Ondan bana zarar gelmez' diyordu. Baran bıçaklandıktan sonra kapıyı o halde açmış. Misafirliğe gelen arkadaşları hastaneye götürmüş. Belki erken götürülseydi kurtulurdu" dedi. Ceyhan TORLAK