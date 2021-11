60 STK aileleri ve çocukları LGBT tehlikelerinden korumak için bir araya gelerek Dünya Çocuk ve Aile Koruma Plaftormu'nu kurdu

60 Sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek "Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu"nu kurdu. Platform aileyi, çocukları ve gençleri LGBT aktivitelerinin tehlikelerinden ve propagandalarından korumak amacıyla kuruldu. Platform bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürütmek için bir araya gelirken, bu doğrultuda 40 terapist ve terapist yetiştirme enstitüsü oluşturmak için çalışmalar sürdürülüyor. Platform kurduğu web sitesi ile doğru ve bilimsel veriler veriyor. Siteye başvurarak yardım isteyen aile ve bireylere rehberlik hizmeti verilerek normal bir cinsel yaşam sürmeleri için tedavi edecek psikiyatrist ve terapistlere yönlendirme yapılmakta. Platform, üniversitelerde dayatılan "bu bir tercihtir" tezine karşı olarak "bu bir hastalıktır" tezini bilimsel ispatlarla savunmaktadır.

İşte platformun misyonu, vizyonu ve bilgileri

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu, 60 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesi ile kurulmuş bir platformdur. Amacı, aileyi ve neslimizi LGBT aktivitelerinin tehlikelerinden özellikle de çocukları ve gençleri korumaktır. Cinsiyetsizleştirmeye doğru sürüklenen veya farklı cinsel kimlik yönelimlerine itilen bireyleri bu yönelimlerden korumak için çalışmalar yapmaktadır. En önemlisi de yetiştirilen 40 terapist ile terapist yetiştirme enstitüsünü kurmak amacıyla terapist yetiştirme programını yürütmektedir. Şu anda 20 ilgili mevzularda uzman 20 terapist yetişmiştir.

Platformun Türkçe ve İngilizce olarak kurmuş olduğu web sitesi ile doğru ve bilimsel bilgilerle konunun uzmanlarıyla yayınlar yapmaktadır. Sitemize başvuruda bulunup yardım talebinde bulunan aile ve bireylere rehberlik hizmeti verip kişilerin normal cinsel bir cinsel yaşama sahip olabilmeleri için tedavi uygulayan psikiyatrist ve terapistlere yönlendirilmektedir. Üniversitelerde dayatılan 'bu bir tercihtir' tezine karşı 'bu bir hastalıktır' tezini bilimsel verilerle savunmaktadır.

VİZYONUMUZ

Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu olarak, aile ve aile bireylerinin sağlıklı gelişimlerini sosyolojik, psikolojik, biyolojik, fizyolojik kültürel her türlü alanda normal fıtratı tehdit eden cinsel yönelim bozuklukları veya aileyi tehdit eden her türlü bireysel veya toplumsal sorunlara karşı çözüm üretme, toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi korumak amacıyla aile konusunda proje ve politikaların oluşturulma sürecinde aktif örnek rol üstlenme, evrensel düşünüp, yerel ve özgün çözümler üretme, çalışmaları uluslararası düzeye taşıyarak dünya ülkelerine örnek teşkil edecek başarılı çalışmalar ile aile ve aile bireylerinin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla sağlıklı nesillerin yaşadığı bir toplum ve dünya oluşmasına çalışmak vizyonumuzdur.

MİSYONUMUZ

Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda, aile kurumu ve bireylerine yönelik çalışan STK'lar ile (veya vizyonumuz doğrultusunda bizler ile çalışabilecek diğer STK'lar ile) ortak iş birliği içinde aileyi ve bireylerini korumak, statüsünü yükseltmek, toplumdaki saygınlığını korumak, aileyi ve bireylerini tehdit edecek her türlü sosyolojik, psikolojik, biyolojik, fizyolojik sorunlara karşı ortak projeler üretmek, ortak amaçlar doğrultusunda beraber çalışma zemini oluşturmak, bilgi birikim deneyimleri paylaşmak, iletişim ağı oluşturmak, istişare ve işbirliği üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar üreterek aileyi fıtrat gereği olması gereken zeminde tutmaya çalışmak misyonumuzdur.

ÇALIŞMALARIMIZ

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu olarak vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda ilk etapta aşağıda belirtilen çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

1. Dünya ÇAKOP ilk kez farklı amaçlarda ve farklı alanlarda çalışan STK'ları farklı cinsel kimlik yönelimleri karşısında durmak amacıyla bir araya toplayan bir çatı kuruluştur.

2. Platform web sitesi (https://dunyacakop.com/) Türkçe ve İngilizce hayatına 2020 Ekim başında başlamıştır. Bu web sitesinde; farklı cinsel kimlik yönelimindeki yanlış bilgilerin bilim insanları tarafından bilimsel verilere dayalı açıklamaları, dönüş yapan sağlıksızken sağlıklı cinsel yaşama kavuşmuş bireylerin hayat hikayelerinin videoları ile aile, çocuk, genç toplumdaki tüm bireylere sağlıklı bilgi aktarımı sağlanmıştır. Web sitesinin dışında Dünya ÇAKOP'un resmi sosyal medya hesapları Youtube (https://www.youtube.com/c/DÜNYAÇAKOP), instagram (https://www.instagram.com/dunyacakop/), twitter (https://twitter.com/dunyacakop) İngilizce Türkçe olarak yayın hayatına başlamıştır.

3. Türkiye'de ilk defa farklı cinsel kimlik yönelimleri sempozyumu bu alanda çalışan akademisyenler ile 4 büyük üniversite paydaşıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyum sonunda düzenlenen çalıştayda bu konuyla ilgili sonuç bildirgesi hazırlanmıştır. Bu çalışma kitap haline getirilerek basıma hazırlanmıştır.

4. Türkiye'de ilk defa bilimsel delillere dayalı eşcinsel yaşam tarzının sebep olduğu hastalıkların anlatıldığı "The Health Hazards Of Homosexuality: What The Medical And Psychological Research Reveals" kitabını "Eşcinsel Hayat Tarzının Sağlık Tehlikeleri: Somatik, Psikolojik, Toplum ve Aile Bakış Açısından Güncel Bulgulara Dayalı Çarpıcı Gerçekler" ismiyle İngilizce'den Türkçe'ye çevirterek basımını sağlayıp yayın hayatına kazandırmış bulunmaktayız. Bu kitap Kaknüs Yayınevi'nden basılıp internet üzerinden ve kitabevlerinden satışı başlamıştır.

5. Dünya ÇAKOP olarak psikiyatrist ve psikologlardan oluşturduğumuz bir grup ile hedefimiz, farklı cinsel kimlik yöneliminde olan ve dönüş yapmak isteyen bireylere sağlıklı cinsel hayat eğitimi vermektir.

6. Bu alanda terapist yetiştirmek ve toplumu yanlış cinsel sapmalardan korumaya çalışmaktır. Platform katılımcıları ve bilim kurulu üyeleri olarak aileyi ve çocukları yanlış ve sapkın tehlikelerden korumak ve aile bireylerini bilinçlendirmek amacıyla yaptığımız Youtube canlı yayınları ile topluma faydalı olmaya gayret ettik.

7. Farklı cinsel kimlik yönelimlerinde yanlış bilgilere sahip olan bireylere doğru ve sağlıklı bilgi aktarımında bulunan ama bazı çevreler tarafından sosyal medyada linçe uğrayan psikolog ve psikiyatrlara destek olduk.

8. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemeyi hedeflediği cinsiyetsiz film festivali ödül törenine karşı gerek Malatya Belediyesi gerek kültür bakanlığına yaptığımız temaslarla programın düzenlenmesini engelledik.

9. Büyükçekmece'deki toplum ve aile yapımızı bozan erkek erkeğe evlenme teklifini gösteren heykelin kaldırılmasını gerek belediye yetkililerini arayarak gerek sosyal medya hareketiyle sağladık.

10. Eşcinselliği çocuklar üzerinde normalleştirip yaygın kılmak amacıyla üretilmiş bir oyuncağın dağıtımını engelledik.

11. Eşcinselliği çocuklar arasında normalleştiren ve teşvik eden bir çocuk kitabı için şikâyet kampanyası başlattık.

12. İlk defa eşcinsellikten kurtulmak için tedavi gören insanların hikayelerinin anlatıldığı videoları Türkçe'ye çevirerek sitemizde ve Youtube kanalımızda yayınladık.

13. Halihazırda önemli gördüğümüz bir çalışma olan okulöncesi ve okul çağındaki çocuklara yönelik materyallerde (kitaplar, dergiler, oyuncaklar, oyunlar vs.) bulunan uygunsuz içerikleri inceleme ve bunlar hakkında rapor oluşturma çalışmasını yürütmekteyiz.

14. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz farklı cinsel kimlik yönelimleri sempozyumunun uluslararası boyutta bu sene ikincisini 12-13 Kasım'da düzenlenecektir.

15. Her ay bilim kurulu üyeleri ile yapılan toplantılarda toplumun sağlıklı yaşam tarzının nasıl olması gerektiğine, çocuklara ve topluma gelen saldırılara karşı toplumu bilinçlendirmeye dair eylem planları hazırlanmaktır.



DÜNYA ÇOCUK VE AİLE KORUMA PLATFORMU KURUCU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

AİLEMİZDER (Uluslararası Aile Danışmanları Derneği)

AKDER (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği)

ASİTANE KÜLTÜR SANAT EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

AYDOSTDER (Aydost Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği)

AYED (Acil İnsani Yardım ve Eğitim Derneği)

BAKAP (Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu)

BAŞEDER (Başakşehir Engelliler Derneği)

BAYDER (Bağımsız Yaşam Derneği)

BEYAZGÜL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BİRLİK VAKFI

BİSEG (Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği)

DÜNYEV (Dünya Yetimler Eğitim Vakfı)

ENDERUN KADIN VE ÇOCUK DERNEĞİ ERDEMLİLER HAREKETİ PLATFORMU ERKADIN (Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği)

GENÇDÜŞÜN (İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü)

GÖNÜLDER (Gönüllü Hanımlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği)

HAKEDER (Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği)

HASEKİ KADIN VAKFI

HAYA-DER (Hayırda Yarışanlar Derneği)

HUKUKÇU HANIMLAR DERNEĞİ

HÜDAYİ VAKFI (Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı)

HÜRDER (Hürriyet Eğitim ve Kültür Derneği)

İFTAH İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

İGETEV (İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı)

İLİM YAYMA CEMİYETİ (Başakşehir Şubesi)

İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ

İNSAN VE İRFAN VAKFI

İYİLİK VAKTİ GRUBU

KAGEG (Kadın Aile Gençlik Eğitim Gönüllüleri)

KAR TANESİ GENÇLİK YAŞAM MERKEZİ

KASAV (Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı)

KATEDER (Kadından Topluma Eğitim Hareketi Derneği)

MAARİFAN (Uluslararası Maarif Anneleri Derneği)

MEMUR-SEN İSTANBUL

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB)

MUTLU YUVA DERNEĞİ

NEYAD (Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği)

NİSAN GİRİŞİM GRUBU

OKED (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği)

RUHSAK (Ruh Sağlığında Uzman Kadınlar Derneği)

SICAK YUVA VAKFI

SÜREYYADER (Süreyya Eğitim Kültür Ve Dayanışma Derneği)

TÜM KAYDER (Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği)

TÜRK GENÇLİK VAKFI

TÜRKİYE DÜŞÜNCE PLATFORMU TÜSEP (Türkiye Sağlık STK'ları Platformu)

TÜZDEV VAKFI (Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı)

UKTE-DER (Uluslararası Gençliği Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneği)

ULUSLARARASI FATIMA DERNEĞİ USMED (Uluslararası Sosyal Medya Derneği)

YEKAD (Yek Adım Eğitim ve Dayanışma Derneği)

YETKİM DERNEĞİ (Yetiştirme Yurtlarında Kalanları, Kimsesizleri Koruma, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği)

ZİHMENDER (Zeytinburnu İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği)



DÜNYA ÇOCUK VE AİLE KORUMA PLATFORMU İŞ BİRLİĞİ YAPAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

KADEM (Kadın ve Demokrasi Vakfı)

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği)



DÜNYA ÇOCUK VE AİLE KORUMA PLATFORMU BİLİM KURULU

Prof. Dr. Sefa SAYGILI/ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat TARHAN/Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Alev ERKİLET/İbn Haldun Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Rıza ABAY/Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU/Haliç Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan KARAMAN/İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Murat DOĞAN/Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman DERİN/Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AKIN/Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Sefa BULUT/İbn Haldun Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe CANATAN/Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Lütfi ARSLAN/Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Kasım ÖZDEN/Erciyes Üniversitesi

Psikiyatrist Dr. Mustafa MERTER

Psikiyatrist Dr. Funda GÜDÜCÜ SAĞIR

Dr. Kemal TEKDEN/Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Sema YILMAZ/Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Nursem KESKİN AKSAY/İbn Haldun Üniversitesi

Öğr. Gör. Mustafa ATAK/Erciyes Üniversitesi

Aile Eğitim Eğitmeni Necla Koytak

Yazar M. Beşir ERYARSOY

STK Uzm. Zuhal ÖZTÜRK