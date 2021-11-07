Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 7 Kasım 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Aslı Özkan Dağdeviren ile Rahim Dağdeviren fıstıkları Deniz...



Seda ile Farbot Zabihi'nin yakışıklıları Yaman Zabihi...



Sinem Budun Gülas ile Ömer Gülas'ın fıstıkları Su Gülas



Aysun ile Cengiz Oğuz'un yakışıklısı Seymen Ege Oğuz...



Seyfettin ve Gül Tokmak çiftinin, yakışıklısı Emir Metin Tokmak...



Çiler ile Adem Çepni'nin yavruları Muhammet Ali Çepni

