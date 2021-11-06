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    Ucuz ölüm!

    İngiliz Eunice Brown, kalçasındaki yağları aldırmak için İstanbul’a geldi. Özel bir hastanede 350 euroya bıçak altına yatan 28 yaşındaki talihsiz kadın, hayatını kaybetti.

    Ucuz ölüm!

    Türkiye sağlık turizminde çağ atlarken, merdiven altı operasyonlar maalesef canımızı yakıyor. Bunlara son örnek İstanbul Bahçeliveler'de özel bir hastanede yaşandı. İngiliz Diarra Akua Eunice Brown, 22 Ekim'de İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki kadın, aynı gün bıçak altına yattı. Kalçasından yağ aldıran Brown, taburcu oldu.

    Ertesi gün hastanede pansuman sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Polis, ameliyatı yapan estetik cerrahı Ş.G.B.'yi gözaltına aldı. Ş.G.B., emniyetteki ifadesinde, Brown'ın pansuman yaparken bir anda fenalaştığını ve daha sonra öldüğünü, buna neyin sebep olduğunu bilmediğini söylediği öne sürüldü. Talihsiz kadının 350 euroluk ameliyat parası ödediği belirtildi. Uzmanlar, bu tarz ameliyatların riskli olduğunu ve bazı hastanelerin ucuz estetik doktoru çalıştırdığı için bu durumların yaşandığını belirtti.

    KALBİ DURDU DOKTOR İZLEDİ
    İstanbul'da     40 yaşındaki Elçin Şekerci, varis tedavisi için gittiği klinikte uygulanan iğne sonucu hayatını kaybetti. Doktor Bora Farsak'ın, kalbi duran genç kadına klinikteki adrenalini uygulamayarak ölmesini izlediği iddia edildi. Taha Şekerci, eşinin ölümüyle ilgili şikayetçi oldu.
    DILEK YAMAN DEMİR

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