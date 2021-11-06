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    • Yaşam
    • 06.11.2021 15:29
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    • 06.11.2021 15:29
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    Ramazan Günay kimdir? Ramazan Günay neden öldü, kaç yaşında ve nereli?

    Rumelili sanatçı Ramazan Günay, Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Usta sanatçı 'Aman doktor' türküsünü söyledikleri sırada yere yığıldı. Ramazan Günay'ın ölüm haberi sevenlerini kahrederken sanatçının cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek. Peki, Ramazan Günay kimdir? Ramazan Günay neden öldü, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    Ramazan Günay kimdir?

    Ramazan Günay'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden Ramazan Günay, Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Günay hayatını kaybetti. Peki, Ramazan Günay kimdir? Ramazan Günay neden öldü, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    RAMAZAN GÜNAY KİMDİR?

    71 yaşındaki sanatçı Rumeli müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyordu. 55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay, TV kanallarında program yapıyordu.

    İşte haberin detayı;

    Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı.

    Yöresel ikramların ardından konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte el ele çıktı. İki sanatçı 'Aman doktor' türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı.

    Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi.



        55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay, TV kanallarında program yapıyordu. Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.
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