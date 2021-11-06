Ramazan Günay kimdir? Ramazan Günay neden öldü, kaç yaşında ve nereli?

Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi.