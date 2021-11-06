Nijeryalı dolandırıcı, Türkiye'ye geldi! Curaçao'nın futbol federasyonunu dolandırdı

Uluslararası şirketlerin kurumsal e-mail adreslerini taklit edip, onların iş yaptığı firmalarla bağlantıya geçerek, milyonlarca dolarlık vurgun yapan, 2'si kadın 6 kişilik bir suç şebekesi çökertildi. Liderliğini Nijeryalı J.M.O. ve D. C. O.'nın yaptığı şebekenin, Sri Lankalı bir petrol şirketini 10 bin dolar, Curaçao Futbol Federasyonu'nu da 'kamp masrafı' adı altında 64 bin Euro dolandırdığı da ortaya çıktı.

HARİTADA YERİNİ BİLDİ

Zanlılar, Antalya, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Dün sosyal medyada en çok konuşulan kelimelerden biri Curaçao oldu. Curaçao, Hollanda Krallığı'na bağlı bir ülke. Karayip Denizi'nin güneyinde ve Venezuela'nın kuzeyinde yer alan ülkenin nüfusu ise 150 bin kişi. J.M.O.'nun geçen yıl Curaçao'ya tatile gittiği öğrenildi.



