İstanbul'da kan donduran olay: Varis tedavisi canından etti! Doktorun 6 yıla kadar hapsi isteniyor

40 yaşındaki Elçin Şekerci'nin iki bacağında varis vardı. Yaklaşık bir yıldır bu nedenle tedavi gören genç kadın, varislerinden kurtulmak ve kusursuz bacaklara sahip olmak için 2019 yılı Mayıs ayında İstanbul Teşvikiye'de özel bir klinikte tedavi masasına yattı.
Kılcal damarlarının düzenlenmesi ardından tedavisi devam eden Şekerci, varislere vurulan iğne sonrası rahatsızlandı. İddiaya göre genç kadın, özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede gözlem altında tutulan genç kadının eşi Taha Şekerci, hastaneye gittiğinde ise eşinin tüm müdahalelere rağmen öldüğünü öğrendi.
VARİS TEDAVİSİ CAN ALDI
Aldığı haber sonrası fenalaşan genç adam, eşinin ölümüyle ilgili ameliyatı gerçekleştiren doktordan şikâyetçi oldu. Mağdur eş, 'Olay günü özel bir hastaneden beni aradılar. Eşimin yoğun bakıma alındığı fakat öldüğü söylendi. Eşim, Bora Farsak isimli doktordan tedavi alıyordu. Varisler için vurulan her iğneden sonra fenalaştığını ve kötü hissettiğini söylüyordu. Buna rağmen kontrolsüzce eşime iğne yapmaya devam ettiler. Doktor da eşimin iğnelerden rahatsızlandığı için her gün müşahede altında tutuklarını söylüyordu. Eşimin ölümünde doktor kusuru vardır' dedi.