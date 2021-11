İstanbul'da kan donduran olay: Varis tedavisi canından etti! Doktorun 6 yıla kadar hapsi isteniyor

VARİS TEDAVİSİ CAN ALDI

Aldığı haber sonrası fenalaşan genç adam, eşinin ölümüyle ilgili ameliyatı gerçekleştiren doktordan şikâyetçi oldu. Mağdur eş, 'Olay günü özel bir hastaneden beni aradılar. Eşimin yoğun bakıma alındığı fakat öldüğü söylendi. Eşim, Bora Farsak isimli doktordan tedavi alıyordu. Varisler için vurulan her iğneden sonra fenalaştığını ve kötü hissettiğini söylüyordu. Buna rağmen kontrolsüzce eşime iğne yapmaya devam ettiler. Doktor da eşimin iğnelerden rahatsızlandığı için her gün müşahede altında tutuklarını söylüyordu. Eşimin ölümünde doktor kusuru vardır' dedi.