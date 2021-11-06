İstanbul'da kan donduran olay: Varis tedavisi canından etti! Doktorun 6 yıla kadar hapsi isteniyor

ADRENALİN UYGULANMASI GEREKİRDİ

Raporda, doktor Bora Farsak'ın muayenehanesinde, muayene şartlarında ileri yaşam desteği için gerekli acil entübasyon ekipmanı ve acil müdahalelerde kullanılan ilaçların bulunması ve hastaya uygulanması gerektiği, ilaca bağlı alerjik reaksiyonlarda acil olarak kas içi 'Adrenalin' tedavisi uygulanması gerektiği, hastaya 112 ekibi gelinceye kadar Adrenalin uygulandığına dair tıbbi kayıt ve ifade bulunmadığı belirlendi.



6 YILA KADAR HAPİS

Kurul, doktor Bora Farsak'ın uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığına dair rapor verilince savcılık tarafından olayla ilgili dava açıldı. Sabah'ta yer alan haber göre, doktor Farsak'ın Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.