İş adamı Ali Dağdelen kimdir?

Cumba markası ilk önce kuruyemiş üzerine üretime başlamış ve ardından künefe-baklava üzerine de ilerleme kaydetmiştir. İki kuşaktır süregelen bu lezzet serüveni hem yerli hem yabancı kesime hitap ederek kamuoyunda prestijli bir yer edinmiştir.

İş adamı Ali Dağdelen Gaziantep doğumlu olmakla beraber markasını memleketi Gaziantep'e, Gaziantep'i de dünyaya tanıtan bir insandır. Bulunduğu şehirden çıkarak, globalleşmeye ilerleyen lezzet serüveni akıllarda kalan ve kalmaya devam edecek bir firma olacağını daha en baştan belli etmiştir. Dağdelen, ilk ve ortaöğrenimini Gaziantep'te bulunan en iyi okullarda tamamlamış. Daha sonra iyi bir üniversite kazanıp ilerlerken, ailesi ve aile markası Cumba için eğitimini yarım bırakarak ikinci kuşak temsilci olarak zirveye yürümüştür.

Ailesine ve işine olan sevgisinin her şeyden öncelikli olması, eğitimine mâni olsa da kariyerinde çok emin adımlarla iyi bir konuma gelen saygın iş adamı, tüm yatırımını memleketine harcamıştır. Sektörde ilerlerlerken emin adımlarla, takılmadan ilerlemesi sayesinde piyasada ünü çabuk ilerlemiştir. Yatırımını sadece memleketine adayan ve dünyaya açılan Cumba markasını ileri taşıyan kişi Ali Dağdelen'dir. Dünyaya açılan bu lezzet serüveni sayesinde Gaziantep global ortamda bilinmiş ve tanınmıştır. Şuan sahip olunan bu ün Cumba markasının çok daha iyi yerlere geleceğini haber etmektedir.