Büyük aşk!

Kayseri'de yaşayan Azmi Bulut (55) ile Mualla Beytül (51), 1986'da nişanlandı. Aynı yıl Azmi Bulut askere alındı. Ancak iki aile nişanlı çifti ayırdı. Aradan geçen süreçte ikisi de başkalarıyla nikahlandı. 2 çocuklu Mualla Beytül, eşi 17 yıl önce vefat edince dul kaldı. Üç çocuklu Azmi Bulut ise 3 yıl önce boşandı. Bulut ve Beytül çifti, 1.5 yıl önce karşılaştı. Eski günlerin heyecanını yaşayan çift, Talas İlçesi'nde nikah kıydı.

Yaşadığı mutluluğu anlatan Azmi Bulut, "Yıllarca kavuşmayı bekledim. Allah bugüne nasip etti. Çok mutluyum. Allah'ıma şükürler olsun ki eşime, 35 yıl önceki aşkıma kavuştum" diye konuştu. Mualla Beytül ise, "35 yıl önce bir talihsizlik ile ayrıldık. Kendisini gözlerinden tanıdım. Her yer değişse gözler unutulmuyor" ifadelerini kullandı.