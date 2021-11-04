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    Ankara'da sarkıntılık cinayeti! Arkadaşını tekme ve yumruklarla öldürdü

    Ankara Mamak'ta kalacak yeri olmaya Turgay Ardıç (55), bir süre önce arkadaşı Gazi Aydoğan'ın (35) daveti üzerine onun evinde kalmaya başladı. Ardıç, olay akşamı evde birlikte içki içerken arkadaşı tuvalete gittiği sırada Kadriye İvediklioğlu'na (33) sarkıntılık yaptı. İvedikoğlu'nun çığlıkları üzerine odaya dönen Aydoğan, Tulgay Ardıç'ı tekme ve yumruk darbeleriyle öldürdü.

    Sarkıntılık dehşeti

    Ankara Mamak'ta kalacak yeri olmaya Turgay Ardıç (55), bir süre önce arkadaşı Gazi Aydoğan'ın (35) daveti üzerine onun evinde kalmaya başladı. Ardıç, olay akşamı evde birlikte içki içerken arkadaşı tuvalete gittiği sırada Kadriye İvediklioğlu'na (33) sarkıntılık yaptı.

    İvedikoğlu'nun çığlıkları üzerine odaya dönen Aydoğan, Tulgay Ardıç'ı tekme ve yumruk darbeleriyle öldürdü. İkili, evden çıkıp kaçtı. Polis, çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

    Çiftin içinde bulunduğu taksi, Kırıkkale'de polis tarafından durduruldu. Gözaltına alınan ikili, tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Ankara'da sarkıntılık cinayeti! Arkadaşını tekme ve yumruklarla öldürdü
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