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    Genç kadının ameliyat görüntülerini sansürsüz paylaştı! Estetik Cerrahı Bülent Cihantimur'a dev dava

    Uzman Psikolog Aslıhan Utku, hızla kilo verdi. Derileri sarkınca, Estetik Cerrahı Bülent Cihantimur'a gitti! Hem silikon taktırdı hem de vücudunu gerdirdi. O anların televizyonda yayınlandığını öğrendi. Tam 255 bin lira tazminat istedi.

    Psikolojisi bozuldu

    İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Uzman Psikolog Aslıhan Utku, 7 sene önce hızla kilo vermeye başladı. Derilerinde sarkmalar oluşunca, Estetik Cerrahı Bülent Cihantimur'un kapısını çaldı.

    Bıçak altına yatan Aslıhan Utku'ya hem vücut gerdirme hem de göğüs silikonu operasyonu yapıldı. Ameliyat anlarıysa, kameralar tarafından kayıt altına alındı. Ancak 53 kilo olan akademisyen 500 CC'lik silikonları nedeniyle bel fıtığı rahatsızlığı yaşadı.

    Dayanılmaz ağrılar yaşayan Aslıhan Utku, ameliyat sırasında çekilen görüntülerinin televizyon kanalında izinsiz kullandığını görünce bir şok daha yaşadı. Hemen soluğu adliyede aldı.

    Tüm bedenini sansürsüz ifşa eden Estetik Cerrahı Bülent Cihantimur'a 255 bin liralık tazminat davası açtı.

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    Haberler Yaşam Genç kadının ameliyat görüntülerini sansürsüz paylaştı! Estetik Cerrahı Bülent Cihantimur'a dev dava
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