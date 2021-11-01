Serdar Noorzad: Metaverse sistemine yatırım yapacağız

Mark Zuckerberg'in Facebook'un adını "Meta" olarak değiştirmesiyle sanal gerçeklik teknolojisi Metaverse yeniden gündem oldu. "Kurgusal evren" olarak tanımlanan Metaverse son dönemde büyük teknoloji şirketlerinin, pazarlamacıların ve analistlerin dillerinden düşürmediği bir sistem. Heyecan uyandıran bu yeni oluşum, Türkiye'nin en genç yöneticilerinden Afganistan kökenli iş insanı Serdar Noorzad'ın da radarına girdi. Köklü petrokimya firması Noorzad Şirketler Grubu'nun CEO'su olan ve e-ticaret alanında da yatırımları olan Serdar Noorzad, Metaverse çalışmaları için ekip kurduklarını açıkladı.



BU ALANDA İLK ADIMI ATTIK

İnternetin geleceği olarak görülen Metaverse alanında öncü olmak istediklerini belirten Serdar Noorzad, "Hem işlerimizi hem de kimliğimizi geleceğe taşımak için bir ekip kurarak ilk adımı attık" dedi. Serdar Noorzad, Metaverse'ün iş dünyasında dengeleri değiştireceğine inandığını vurguladı.



METAVERSE İŞ DÜNYASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Başarılı iş insanı Serdar Noorzad, çalışmalarını şöyle anlattı: "Kurgusal bir gerçeklik olan Meteverse'te bütün dijital ortamların birbirlerine bağlandığı bir sanal dünya fikri beni çok heyecanlandırıyor. Bu yeni sistem iş hayatında da tüm dengeleri değiştirecek, yeni fırsatlar yaratacak. Biz de Noorzad Şirketler Grubu olarak bu alanda öncü olmak istiyoruz. Onun için çalışmalara başladık. Bu yeni sisteme en çabuk ayak uyduran şirketlerden biri olacağız. Ön hazırlık çalışmaları sonrası altyapı için yatırımlarımıza başlayacağız."

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