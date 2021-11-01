Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Kasım 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 1 Kasım 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Seda ile Asaf Ebret'in yavruları Asya (Üstte) Asaf (altta) Ebret

    Kübra ile Barkın Kemal Beşer'in yakışıklısı Kuzey Beşer

    Alev ile Nusret Volkan Şimşek'in yakışıklıları Atlas ve Çınar Şimşek

    Ruveyda ile Semih Dereli'nin yavruları Kayra Aren ve Karan Arel

    Özkan-Gonca Yücel çiftinin yakışıklısı Ali Karan Yücel

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Kasım 2021
        SON DAKİKA