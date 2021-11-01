Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Kasım 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Seda ile Asaf Ebret'in yavruları Asya (Üstte) Asaf (altta) Ebret

Kübra ile Barkın Kemal Beşer'in yakışıklısı Kuzey Beşer

Alev ile Nusret Volkan Şimşek'in yakışıklıları Atlas ve Çınar Şimşek

Ruveyda ile Semih Dereli'nin yavruları Kayra Aren ve Karan Arel

Özkan-Gonca Yücel çiftinin yakışıklısı Ali Karan Yücel