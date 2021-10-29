Modellik ve DJ'lik yapan genç kadın, sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildi

İzmir'de modellik ve DJ'lik yapan Betül Gündoğar (25), ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.D. tarafından kaçırılıp ormanlık alanda ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Aynı zamanda toplum sağlığı merkezinde hemşire olarak da görev yapan genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı, serbest bırakıldı. Zanlının tehditlerine devam etmesi üzerine genç kadın savcılığa gitti.

Şikayet üzerine Manisa 1. Aile Mahkemesi, M.D.'nin genç kadının ev ve iş yerine 2 ay süreyle yaklaşmamasına hükmetti.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Betül Gündoğar, "M.D. bana 'Öyle kolay kolay ayrılamazsın. Bu iş ben istemediğim sürece bitmeyecek' dedi. Hayatımı kabusa çevirdi. Tehditleri sürüyor. Yani ne kadar uzaklaştırma almış olsa da sosyal medyadan yazıyor. Korkuyorum. O hapse girmeden ben geceleri rahat uyuyamam. Sesimi birileri duysun" diye konuştu.