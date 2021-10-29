Kocaeli'de vahşet! Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini takside vurdu

Vahşetin bir diğer adresiyse Kocaeli'ydi. İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki Ali Akbaba, Gölcük'te oturan sevgilisi 44 yaşındaki Seyhan Gözel'in yanına gitti. Taksiye bindiği sırada Gözel'in ayrılmak istediğini söylemesi üzerine sinirlendi! Yanında getirdiği tabancayla genç kadını başından vurarak katletti. Şoföre de "Emniyet'in önüne çek" dedi. Cani polise teslim olurken Seyhan Gözel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Ali Akbaba'nın sorgusu sürüyor. ABBAS ÇAKAR

ŞOKU ATLATAMADI

Taksici Süleyman Yılgın, aracında işlenen cinayetin şokunu uzun süre atlatamadı.