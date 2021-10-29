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    İstanbul Tuzla'da şeytani sapığa 16 yıl

    İstanbul Tuzla'da B.A.E, 2 yıl önce İngilizce dersi verdiği komşusunun 13 yaşındaki çocuğu E.M.U'ya "Şeytan çıkaracağım" diyerek cinsel istismarda bulundu. Tutuklanan sapık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dün ise duruşmada B.A.E, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Şeytani sapığa 16 yıl

    İstanbul Tuzla'da B.A.E, 2 yıl önce İngilizce dersi verdiği komşusunun 13 yaşındaki çocuğu E.M.U'ya "Şeytan çıkaracağım" diyerek cinsel istismarda bulundu. Tutuklanan sapık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Dün ise duruşmada B.A.E, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun işleniş biçimini dikkate alarak cezada indirim yapılmadı. Sapık, "Ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım" dedi.

    Ankara'da ise Ramazan D. (29), kız arkadaşı T.Y. (17) ile birlikte H.A. (15) adlı kızı ıssız alanda darp etti. Çıplak görüntüsünü çekti. Sosyal medyada yayınladı. Tutuklanan zanlı hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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