İstanbul Esenyurt'ta korkunç olay! Kedilere yem verdiği yerde ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta Yasemin Malgır (37), evinin bahçesinde kedilere yem verdiği sırada 3 metrelik apartman boşluğuna düştü. Ailesi tarafından ölü bulunan Yasemin'in ölümü kayıtlara 'şüpheli olay' olarak geçti. Olayın yüksekten düşme mi yoksa cinayet mi olduğu otopsi ile kesinlik kazanacak.

Yasemin'in kardeşi Haluk Malgır, "Telefonumun ışığıyla etrafa bakarken kanlar içerisinde onu yerde gördüm. Bir insanın buradan düşünce ölebileceğini düşünmüyorum. Olayın perde arkası aralansın" dedi. Öte yandan kedilerin, Malgır'ın yaşadığı daireye doğru baktığı görüntüler yürekleri dağladı.

Bulut YAMANDAĞ