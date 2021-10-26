Türkiye'de vaka sayısı 27 bin 663 (Yaşam haberleri)

Türkiye'de dün 351 bin 152 Covid-19 testi yapıldı. 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 824 oldu.

79 MİLYON DEVRETTİ

6 + joker bilen çıkmayınca 79 milyon 19 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 126'şar bin lira, 4 bilenler 678'er lira, 3 bilenler 96'şar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

1 KİŞİYE 228 BİN LİRA

10 bilen bir kişi 228 bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 504'er, 8 bilenler 261'er, 7 bilenler 49'ar, 6 bilenler 8'er hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

NAZİ YANİ

Almanya'da Hitler ruhu yine hortladı! Olay bu kez Solingen'de yaşandı. İşini ailesi, 20 Ekim gecesi evlerine atılan molotofkokteyli saldırıyla sarsıldı! Kısa sürede yakalanan saldırganlar, "çocuk" oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı. 3 çocuğuyla birlikte korku dolu anlar yaşayan Sibel İşini, "Bu saldırganlar cama taş atmadılar, molotofkokteyli attılar. Bizi öldürme teşebbüsünde bulunuldu, ışığım yandığı halde saldırıldı, tesadüf deniliyor" diyerek karara tepki gösterdi.

IRAK'TAN ACI HABER: 1 ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi üzerine Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın şehit düştüğünü açıkladı. Olayda bir asker de yaralandı.

KISKANÇLIK KRİZİ!

İstanbul'da Işık Y. eşi Savaş Y'yi kıskandı. Mesajlarını okumaya başladı.

Telefonuna casus program yükleyip takibe aldı. Sonra da peşine dedektif taktı! Takip edildiğini anlayan Savaş Y. soluğu adliyede aldı. Boşanma davası açtı.

200 TL'YE SAHTE PCR

İstanbul'da bir laboratuvar, WhatsApp üzerinden sözde PCR testi yaptı. "Negatif" belgesini 200 TL'ye sattı.

EN KÜÇÜK SİLAH

İsviçreli bir firma dünyanın en küçük silahını yaptı. 19.8 gram ağırlığındaki silah 5.5 cm uzunluğunda...

ÇOCUK SAHİBİ OLAMAMAK BOŞANMA SEBEBİ

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen, "Çocuk sahibi olamamak boşanma sebebi sayılır mı?" sorusunu cevapladı. Diyanet, "Nikâhın bir amacı da neslin devamını sağlamak olduğundan, İslam bilginleri bu maksada erişmeye mani olan böyle bir durumda, kadın ve erkek için boşanmayı caiz görmüşlerdir. Ancak mümin insanların ahlaken bunu rıza ile karşılayıp boşanma sebebi yapmamaları eşe karşı vicdani bir gerekliliktir" ifadelerini kullandı.