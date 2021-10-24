Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Ekim 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Nubar ile Ömer Lütfü Aygün'ün kızları İrem Nur Aygün
Yaprak ile Emre Can'ın yakışıklısı Ali Yağız Can
Nilüfer ile Said Kınay'ın yakışıklısı Baransel Ege
Fatma ile Mehmet Bayram çiftinin çocukları Zeynep ve Ali Ozan
Gamze ile Korhan Kolcu'nun güzelleri Zeynep Kolcu
Nubar ile Ömer Lütfü Aygün'ün kızları İrem Nur Aygün
Yaprak ile Emre Can'ın yakışıklısı Ali Yağız Can
Nilüfer ile Said Kınay'ın yakışıklısı Baransel Ege
Fatma ile Mehmet Bayram çiftinin çocukları Zeynep ve Ali Ozan
Gamze ile Korhan Kolcu'nun güzelleri Zeynep Kolcu