Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Ekim 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 24 Ekim 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.




    Nubar ile Ömer Lütfü Aygün'ün kızları İrem Nur Aygün



    Yaprak ile Emre Can'ın yakışıklısı Ali Yağız Can



    Nilüfer ile Said Kınay'ın yakışıklısı Baransel Ege



    Fatma ile Mehmet Bayram çiftinin çocukları Zeynep ve Ali Ozan



    Gamze ile Korhan Kolcu'nun güzelleri Zeynep Kolcu

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kemal Kılıçdaroğlu 10 büyükelçinin maşalığını yaptı
    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Ekim 2021
        SON DAKİKA