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    • Yaşam
    • 22.10.2021 16:37
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    • 22.10.2021 16:37
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    Meryem İdacı kimdir? Meryem İdacı kaç yaşında? Meryem İdacı’nın mesleği nedir?

    Meryem İdacı 3 Kasım 1994 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini Bişkek'te tamamlayan İdacı, lise eğitiminin hemen sonrasında Moscow State University of Civil Engineering (mgsu) Mimarlık Bölümü'nü dereceyle kazandı ve bölümünü akademik süre içerisinde başarıyla tamamladı.

    Meryem İdacı kimdir? Meryem İdacı kaç yaşında?

    Meryem İdacı, kariyer planlaması doğrultusunda 2017 yılında Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştiği ilk dönemden itibaren mesleği olan Mimarlık alanında başarılı birçok projelere imza attı.

    İdacı, Türkiye'nin en büyük alanlarından biri olan sağlık sektörüyle yakından ilgilenmektedir. Bu alanlar da görevini başarıyla sürdüren Meryem İdacı, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onurkan İdacı ile evlidir. Halen Ankara'da ikamet eden İdacı, ileri derecede İngilizce ve Rusça bilmektedir.

    Önümüzdeki dönemde de Meryem İdacı'nın yeni projelerinin merakla beklendiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Meryem İdacı kimdir? Meryem İdacı kaç yaşında? Meryem İdacı’nın mesleği nedir?
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