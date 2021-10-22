Dilek Kuşçu sevgilisini ezerek öldürmüştü! Görüntüler incelendi: Direkt kafasını hedef almış

Denizli'de 14 Ekim'de tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun kullandığı 35 MRT 34 plakalı cipin altında kalarak can verdi. Polis, kamera kayıtlarını detaylıca inceledi.





Murat Avcı



Avcı'nın ön yolcu koltuğundan inmek istediği sırada Kuşcu'nun aracı hızlandırdığı, bu nedenle de Avcı'nın kapı ve araç arasında sıkışarak sürüklendiği daha sonra da yere düştüğü tespit edildi.





Dilek Kuşçu



Ardından Kuşcu'nun manevra yaparak aracın ön tekerleğini Avcı'nın boyun ve baş kısmına denk getirip üzerinden geçtiği belirlendi.