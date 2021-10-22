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    Dilek Kuşçu sevgilisini ezerek öldürmüştü! Görüntüler incelendi: Direkt kafasını hedef almış

    Sevgilisi Mustafa Avcı’yı araçla üzerinden geçerek öldüren Dilek Kuşçu’nun olay yeri görüntüleri incelendi. Genç adamın kafasını hedef aldığı belirlendi..

    Kafadan vurdu

    Denizli'de 14 Ekim'de tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun kullandığı 35 MRT 34 plakalı cipin altında kalarak can verdi. Polis, kamera kayıtlarını detaylıca inceledi.


    Murat Avcı

    Avcı'nın ön yolcu koltuğundan inmek istediği sırada Kuşcu'nun aracı hızlandırdığı, bu nedenle de Avcı'nın kapı ve araç arasında sıkışarak sürüklendiği daha sonra da yere düştüğü tespit edildi.


    Dilek Kuşçu

    Ardından Kuşcu'nun manevra yaparak aracın ön tekerleğini Avcı'nın boyun ve baş kısmına denk getirip üzerinden geçtiği belirlendi.

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    Haberler Yaşam Dilek Kuşçu sevgilisini ezerek öldürmüştü! Görüntüler incelendi: Direkt kafasını hedef almış
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