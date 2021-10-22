Çok özel karar! Karısının özel günlerini ihmal eden koca kusurlu bulundu | Yurttan ve dünyadan haberler





DENGE DEĞİŞTİ

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde "Macron'un Cezayir Çıkışı ve Yansımalar" adlı bir konferans düzenlendi. Türkiye'nin Eski Trablus ve Paris Büyükelçisi Uluç Özülker, çevirimiçi yaptığı açıklamada "Macron, ekonomide dış politikada neye elini attıysa olmadı. Fransa'yı yönetebilecek kabiliyete sahip değildir. Zaten bu da kısa sürede ortaya çıktı. Ortadoğu'da dengeler artık Türkiye ve Rusya'nın bir araya gelmesiyle oluşuyor. ABD'nin, Fransa'nın esamesi okunmuyor" dedi.







KADERİ BENZEMESİN

Kilis'te, 27 gün önce doğum yapan Fatmagül Özyer, eşi Mahmut'un yumruk ve tekme darbeleriyle can verdi.







Son yolculuğunda talihsiz yavrusu da ona eşlik etti. Yakınları, "Bebeğe Fatmagül adını vereceğiz" dedi.