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    Çok özel karar! Karısının özel günlerini ihmal eden koca kusurlu bulundu | Yurttan ve dünyadan haberler

    Yargıtay, “Karısının özel günlerini ihmal eden” kocayı kusurlu buldu. İşte haberin detayları ve 22 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Çok özel karar

    İstanbul'da boşanma davası açan bir kadın, eşinin kendisiyle ilgilenmediğini, hamilelik ve doğum sırasında, özel günlerde yanında olmadığını, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçirip, geç saatlere kadar eve gelmediğini belirterek manevi tazminat talebinde bulundu. Yerel mahkemenin, tazminat talebini reddettiği karar, istinaf tarafından da onanınca, dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay ise eşiyle ilgilenmeyen, doğum anında bile yanında olmayan kocayı tam kusurlu bularak kararı bozdu. (HAYRETTIN ŞAŞMAZ)



    KARGAŞA OLMASIN
    Şanlıurfa'da İsmail Atmaca'nın (52) 5 ay önce yavruyken yaralı olarak yanına alıp, iyileştirdiği ve her gün işe gelirken yanında getirdiği karga, umumi tuvaletin kapısındaki kulübede müşterilerden tuvalet ücretini alıyor. 'Garip' adlı karganın bu hareketi, herkesi şaşırtıyor...



    DANSTERAPİ!
    İzmir'de güçsüzleşen kasları nedeniyle 7 yıl önce tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmeye başlayan SMA Tip-2 hastası Sude Yubaş (21), hayata dansla tutundu. Azimle çalışıp başarılı bir dansçı olan Yubaş, hedefinin Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası olduğunu söyledi.



    GEL KUKİ KUKİ
    İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadele için "UYUMA" uygulaması başlattı. Narkotik polisi, atv'de yayınlanan "Esra Erol"a katıldı. "Kuki" adlı narkotik köpeği de stüdyoda saklanan yasaklı maddeyi bulup çıkardı.



        POMPEO ERİDİ
        ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 ayda 40 kilo verdi. 120 kilodan 80'e inen Pompeo, gündeme dair açıklamalar yaparken muhabirin, "Çok kilo verdiniz. 2024'te Başkanlık için mi?" diye sordu. Pompeo, sağlık için zayıfladığını söylese de Amerikan medyası, Cumhuriyetçiler'in adayı olacağı iddiasını ortaya attı.



        DENGE DEĞİŞTİ
        Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde "Macron'un Cezayir Çıkışı ve Yansımalar" adlı bir konferans düzenlendi. Türkiye'nin Eski Trablus ve Paris Büyükelçisi Uluç Özülker, çevirimiçi yaptığı açıklamada "Macron, ekonomide dış politikada neye elini attıysa olmadı. Fransa'yı yönetebilecek kabiliyete sahip değildir. Zaten bu da kısa sürede ortaya çıktı. Ortadoğu'da dengeler artık Türkiye ve Rusya'nın bir araya gelmesiyle oluşuyor. ABD'nin, Fransa'nın esamesi okunmuyor" dedi.



        KADERİ BENZEMESİN
        Kilis'te, 27 gün önce doğum yapan Fatmagül Özyer, eşi Mahmut'un yumruk ve tekme darbeleriyle can verdi.



        Son yolculuğunda talihsiz yavrusu da ona eşlik etti. Yakınları, "Bebeğe Fatmagül adını vereceğiz" dedi.



        HAVADA İSYAN
        İtalyan Havayolları Alitalia, kepenk indirdi. 3 bin çalışan düşük ücretle yeni şirkete geçti. Hostesler ise Roma'da bir araya geldi. Üniformalarını çıkararak uygulamayı protesto etti.

        LÜTFÜ ABİ'Yİ KAYBETTİK
        Duayen gazeteci Lütfü Akdoğan (91), hayata veda etti. Akdoğan, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.



        HARİKA ÇOCUK İLYUN'DAN TARİHİ KONSER
        Adana'da kusursuz kulağa sahip genç piyanist İlyun Bürkev (13), Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkacak.

        Mozart'ın 13 Numaralı Piyano Konçertosu'nu çalacak. "Harika Çocuk" İlyun, birçok uluslararası ödül sahibi...

        VAKA SAYISI 28 BİN 465
        Türkiye'de dün 362 bin 213 Covid-19 testi yapıldı. 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 29 bin 160 oldu.
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        Haberler Yaşam Çok özel karar! Karısının özel günlerini ihmal eden koca kusurlu bulundu | Yurttan ve dünyadan haberler
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