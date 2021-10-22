Çok özel karar! Karısının özel günlerini ihmal eden koca kusurlu bulundu | Yurttan ve dünyadan haberler

İstanbul'da boşanma davası açan bir kadın, eşinin kendisiyle ilgilenmediğini, hamilelik ve doğum sırasında, özel günlerde yanında olmadığını, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçirip, geç saatlere kadar eve gelmediğini belirterek manevi tazminat talebinde bulundu. Yerel mahkemenin, tazminat talebini reddettiği karar, istinaf tarafından da onanınca, dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay ise eşiyle ilgilenmeyen, doğum anında bile yanında olmayan kocayı tam kusurlu bularak kararı bozdu. (HAYRETTIN ŞAŞMAZ)
KARGAŞA OLMASIN
Şanlıurfa'da İsmail Atmaca'nın (52) 5 ay önce yavruyken yaralı olarak yanına alıp, iyileştirdiği ve her gün işe gelirken yanında getirdiği karga, umumi tuvaletin kapısındaki kulübede müşterilerden tuvalet ücretini alıyor. 'Garip' adlı karganın bu hareketi, herkesi şaşırtıyor...
DANSTERAPİ!
İzmir'de güçsüzleşen kasları nedeniyle 7 yıl önce tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmeye başlayan SMA Tip-2 hastası Sude Yubaş (21), hayata dansla tutundu. Azimle çalışıp başarılı bir dansçı olan Yubaş, hedefinin Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası olduğunu söyledi.
GEL KUKİ KUKİ
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadele için "UYUMA" uygulaması başlattı. Narkotik polisi, atv'de yayınlanan "Esra Erol"a katıldı. "Kuki" adlı narkotik köpeği de stüdyoda saklanan yasaklı maddeyi bulup çıkardı.