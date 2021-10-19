Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur’un skandalları bitmiyor! Şimdi de İsviçre'de yaşayan 3 Türk kadın facia yaşadı

Kız kardeşi ve kuzeni ile İsviçre'de güzellik salonu işletmecisi olan 3 kadın, ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur'a ulaştı. Gülay Y., kalça ve göğüs estetiği ameliyatı olurken, akrabası Elif D. ve Ebru Ç., göğüs estetik ameliyatı ve karın germe ameliyatı olmayı kabul etti. 17-18 Şubat'ta ameliyat masasına yatan 3 kadın, iddiaya göre vücutlarındaki izler kısa sürede kapanacağı söylenince 3'ü de İsviçre'ye döndü.