Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.10.2021 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2021 07:00
    ABONE OL

    Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur’un skandalları bitmiyor! Şimdi de İsviçre'de yaşayan 3 Türk kadın facia yaşadı

    Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur’un skandalları bitmiyor... Geçtiğimiz aylarda Ukraynalı Zera Asanova'nın ölümüyle ilgili dava açılmıştı. Fakat bu sefer de İsviçre'de yaşayan 3 Türk kadın önce mağdur sonra şikayetçi oldu. 3 Türk kadın estetik sonrasında vücütlarında yaralanmalar olduğunu ifade etti.

    Bülent Cihantimur’un skandalları bitmiyor
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Estetik ameliyatta hayatını kaybeden UkraynaZera Asanova'nın ölümüyle ilgili davalık olan ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur hakkında, bir başka iddia daha ortaya atıldı.

    SABAH'ta yer alan habere göre, İsviçre'de yaşayan 3 Türk kadın, estetik ameliyat olduğu "Doktor B" lakaplı Cihantimur'un vücutlarını mahvettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Olay, geçen yıl şubatta meydana geldi. Gülay Y., İsviçre'de ikamet ediyordu.

    Kız kardeşi ve kuzeni ile İsviçre'de güzellik salonu işletmecisi olan 3 kadın, ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur'a ulaştı. Gülay Y., kalça ve göğüs estetiği ameliyatı olurken, akrabası Elif D. ve Ebru Ç., göğüs estetik ameliyatı ve karın germe ameliyatı olmayı kabul etti. 17-18 Şubat'ta ameliyat masasına yatan 3 kadın, iddiaya göre vücutlarındaki izler kısa sürede kapanacağı söylenince 3'ü de İsviçre'ye döndü.

        Aradan günler geçti ancak yine iddiaya göre, kadınların ameliyat sonrası vücutlarında herhangi bir iyileşme olmadığı gibi sağlık açısından da her geçen gün kötüleşiyorlardı.

        İsviçre'de bir doktora başvuran mağdur kadınlar, "Vücut hatlarınızın düzelmesi çok zor. Estetik ameliyat sırasında yanlış bir tedavi uygulanmış. Doktorunuza müracaat edin" sözleri şoke oldu.

        İLTİHAPLANMA VE GEÇMEYEN YARALAR
        Türkiye'ye dönen Gülay Y. ve iki akrabası, vücutlarında oluşan iltihaplanma ve geçmeyen yaralar nedeniyle Cihantimur tarafından ikinci kez ameliyata alındı. Sonrasında doktorun, "İyileşecek, düzelecek, ameliyatlar çok büyük ve önemliydi. Biraz daha zaman gerekiyor" sözleriyle karşı karşıya kaldılar.

            Savcılığa suç duyurusunda bulunan kadınlardan Ebru Ç., "Göğsümdeki meme ucunun köprücük kemiğime dikildiği, giydiğim kıyafetten çıplak gözle bile görülüyor. Açık kıyafet giyemiyorum. Giydiğim zaman özel yerlerim dışarda kalıyor" ifadelerini kullandı. Kalça estetiği olan Gülay Y. ise estetik sonrası pantolon giyemediğini, kalçasına konulan dolgu malzemesinin iltihaplanma yaptığını ve ciddi yaralanmalar oluştuğunu ifade etti.

            SORUŞTURMA BAŞLATILDI
            Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Müştekilerin avukatı, Burcu Bilkay, "Müvekkillerim yüklü miktarda para vererek yaptırdığı estetik operasyon sonucunda dışarıdan çıplak gözle bakıldığında dahi fark edilecek düzeyde dehşet verici bir görüntüye sahip olmuştur. Doktorun kusuru mevcuttur" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Emekliye çifte zam
            Haberler Yaşam Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur’un skandalları bitmiyor! Şimdi de İsviçre'de yaşayan 3 Türk kadın facia yaşadı
                SON DAKİKA